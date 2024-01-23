Удары по городам Украины: спасатели продолжают поиски, количество жертв растет (фото)

В Харькове соответствующие службы восстановили электроснабжение и тепло во многих домах. В Киевской области уже известно о четырех пострадавших людях в результате вражеской атаки.

В Украине увеличилось количество жертв в результате массированного обстрела городов Россией 23 января. Известно об около 19 погибших и 120 раненых людей. В Харькове количество пострадавших возросло до 60 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Известно, что в результате атаки Харькове погибли 8 человек, среди которых 8-летняя девочка и ее мать. Тело ребенка спасатели достали из-под завалов разрушенного ракетой дома.

Как рассказывал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Россия нанесла по Харькову комбинированные ракетные удары. По городу были выпущены ракеты Х-32 и систем С-300 и "Искандер".

По информации ГСЧС в целом известно о 60 пострадавших, среди которых 6 детей. Сейчас спасатели проводят спасательно-поисковые работы.

Над устранением последствий вражеских обстрелов работают соответствующие службы и волонтеры. Коммунальные службы уже восстановили теплоснабжение в 125 домов, которые были повреждены. Еще в одном доме устраняют последствия обстрелов.

Также в Харькове было без света осталось 10,8 тысячи потребителей. На данный момент электроснабжение восстановили для 9,8 тысячи потребителей. Для разборки завалов и помощи пострадавшим жителям привлекли более 110 волонтеров. Они оказывают людям психологическую поддержку и организуют питание.

Как сообщает Олег Синегубов, жители Харьковской области, пострадавшие в результате массированного ракетного удара 23 января, получат от ООН финансовую помощь — 10,8 тысячи гривен.

Ликвидировать последствия российских обстрелов продолжают в Киевской области. По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, количество пострадавших возросло до 4 человек.

Один человек с множественными травмами и переломами был доставлен в Киевскую областную клиническую больницу. Кроме того, еще один житель области отравился продуктами горения. Двум людям медицинскую помощь оказали на месте и они отказались ехать в медучреждение.

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

В области есть разрушения в трех многоквартирных жилых домах, поврежден 21 автомобиль, кафе и хозяйственные постройки. Обломки выпущенных вражеских ракет упали на территории двух учебных заведений, в одном из них повреждены окна.

В Киеве количество пострадавших в результате ракетной атаки не возросло и составляет 22 человека. В киевской городской военной администрации сообщали днем, что 13 из них были доставлены в медучреждения.

Также враг целый день обстреливал Днепропетровскую область. В Павлограде в результате обстрелов погибла 43-летняя женщина.

В городе повреждены 4 школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, учреждение культуры. Также глава Днепропетровской ОГА сообщает о повреждении 15 многоэтажных домов, автомобили.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Также Россия обстреляла из артиллерии и с помощью дронов-камикадзе Никопольщину. Известно о десятках поврежденных частных домов и двух разрушенных. Среди прочего, были повреждены санаторий, пожарная часть, газопроводы и линии электропередач.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Также оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков и пригород. Известно, что погибли три человека. В одном из микрорайонов было возгорание частного дома.

В Офисе Генпрокурора сообщали, что среди погибших есть 70-летний мужчина, который на момент атаки находился на улице. Российский снаряд повредил многоквартирный дом в Херсоне. В пригороде была травмирована 74-летняя жительница.

В результате обстрела Корабельного района пострадала 29-летняя женщина. Ее с взрывной травмой и раненой рукой госпитализировали.

В Бериславском районе оккупанты попали по частному дому, в котором находились люди. Спасатели достали из-под завалов женщину, однако из-за полученных травм она умерла по дороге в больницу. Также из-под завалов деблокировали тело мужчины.

Фото: Прокуратура Херсонской области

Напомним, в Харькове одна из выпущенных ракет попала неподалеку питомника с лабрадорами. В результате атаки животные выжили, впрочем из-за возгорания дома собак начали эвакуировать в безопасное место.

Массированную атаку по украинским городам прокомментировал Владимир Зеленский. Он назвал это сознательным террором против украинцев. Также он поблагодарил спасателей, которые первыми приезжают на места обстрелов и спасают людей.