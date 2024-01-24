Обстрел Киева 23 января: директор СК "Локомотив" оценил последствия ракетных ударов ВС РФ

По словам Александра Егорова, в зданиях пошли трещины по фундаменту, а спасатели и вовсе утверждают, что это не подлежит восстановлению. Россия в очередной раз уничтожила объект гражданской инфраструктуры.

23 января российские оккупанты атаковали ракетами мирные города Украины, в результате чего пострадал киевский спортивный комплекс "Локомотив". Директор Александр Егоров в комментарии Sport.ua рассказал о последствиях, с которыми пришлось столкнуться.

По его словам, в тот день у него была встреча в 8 утра, но он на нее опоздал из-за пробок на дороге, что вероятнее всего спасло ему жизнь. Сотрудники ГСЧС говорят, что здание восстановлению не подлежит, ведь действия ВС РФ нанесли ему сильные повреждения. Трещины пошли по фундаменту.

Офисных помещений и спортивных сооружений больше нет, а целыми остались только трибуны, футбольные, волейбольные и мини-поля.

"У нас есть оценочная стоимость зданий. Это около 50 миллионов гривен. Полностью полетело электричество, водоснабжение, затоплены бомбоубежища, тренажерные залы и прилегающей территории в том числе. Экспертов не допускают к работам, пока взрывотехники не дадут разрешение тем, кто будет разбирать завалы и делать полную оценку того, что внутри, подвальных помещений. Здесь вопрос еще и финансирования этого всего", — заявил Александр Егоров.

Отдельно он отметил, что никто не предполагал, что такая беда может произойти. Пока что нет информации о том, подлежит ли "Локомотив" восстановлению по государственным программам. В ближайшее время будет решение по этому вопросу.

К слову, в этом году команда "Локомотива" собиралась отметить 105 лет, поэтому накануне был проведен капитальный ремонт, а потом случилась такая беда. Тренировки спортсменов будут проходить в Соломенском районе.

"Не очень приятно, что фаны московского "Локомотива" начали писать, что теперь останется один "Локомотив" — пусть не радуются. Спортивное сообщество должно на это реагировать, потому что все их упреки, что они уничтожают военную инфраструктуру — полная ложь. Мы приглашаем всех журналистов на локацию. Мы готовы показывать помещения, где должны были тренироваться наши спортсмены. У нас нет рядом каких-то важных объектов. Р**ня просто уничтожает гражданскую инфраструктуру", — подытожил Александр Егоров.

Напомним, 23 января сообщалось, что в СК "Локомотив" в Киеве возобновили тренировки после обстрела ВС РФ. Детей на тот момент на территории не было, что спасло всем жизнь. Дети среднего школьного возраста теперь занимаются в зале, в котором сохранились стены, окна, крыша и электроэнергия.