Словакия не будет отправлять военную помощь Украине со складов своей армии, — спикер парламента

Петер Пеллегрини заявил, что его государство принадлежит к тем странам, которые хотят убедиться, что сумма в 50 миллиардов для Украины не останется бесконтрольной и эти ресурсы не окажется в руках спекулянтов.

Словакия продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере, но не будет отправлять военную помощь со складов своей армии. Об этом заявил Петер Пеллегрини, спикер парламента Словакии и лидер коалиционной партии "Голос", сообщает HNonline.

Он отметил, что не по заявлениям отдельных политиков нужно оценивать отношение словацкого народа к Украине. Страна и в дальнейшем будет оказывать гуманитарную помощь и техническую поддержку, в частности, в разминировании. Во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой Пеллегрини сообщил, что будут идти поставки по линии министерства здравоохранения страны.

Спикер заверил в том, что Словакия не планирует разрывать с Украиной частные военные контракты. Он напомнил, что боеприпасы для Украины также производят на полугосударственных предприятиях. Эти снаряды уничтожать не будут. На востоке Словакии ремонтируют поврежденную украинскую военную технику. Это происходит по инициативе Германии.

В то же время политик подчеркнул, что Словакия не будет больше предоставлять военную помощь из своих оборонных складов. Однако, по его словам, это не означает, что Словакия отворачивается от Украины. По его словам, его государство относится к тем странам, которые хотят убедиться, что сумма в 50 миллиардов для Украины не останется бесконтрольной и эти ресурсы не окажется в руках спекулянтов.

Он добавил, что в среду премьер-министры Словакии и Украины более подробно обсудят это сотрудничество на рабочей встрече в Ужгороде.

Напомним, 17 января Словакия, как сообщило агентство Reuters, приняла решение поддержать вето Венгрии на предоставление финансовой помощи для Украины на сумму в 50 миллиардов евро. По словам премьера Словакии Роберта Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан ведет "законную борьбу", поэтому на саммите 1 февраля собирается поддержать позицию Будапешта.