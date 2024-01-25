Угроза для Южной Кореи: в КНДР испытали новую стратегическую крылатую ракету

В Пхеньяне уверяют, что запуски не связаны с обстановкой в регионе и не несут опасности для соседей. В Сеуле же считают, что такие запуски — прямая угроза их безопасности.

Северная Корея (КНДР) объявила о проведении испытаний новой стратегической крылатой ракеты. Об этом сообщает государственное агентство KCNA.

Ракета, названная Pulhwasal-3-31, находится на стадии разработки, и испытание, по утверждению СМИ, не представляло угрозы безопасности соседних стран и не имеет отношения к текущей региональной обстановке. Сообщение также указывает, что испытание является частью процесса модернизации вооружений страны, согласно Управлению ракетных войск.

Как пишет Reuters, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предположил, что стрельба была проведена для проверки возможностей уже существующих ракет. Ранее в среду южнокорейские военные сообщили о запуске нескольких крылатых ракет в сторону моря у западного побережья Севера. Министр обороны Сеула, Син Вон Сик, осудил эти действия как серьезную угрозу для Южной Кореи.

Издание отмечает, что термин "стратегический" обычно связан с оружием, обладающим ядерным потенциалом. В сентябре 2021 года Северная Корея провела первое испытание крылатой ракеты с возможным ядерным потенциалом. В ответ на это, Южная Корея объявила о начале массового производства средневысотных разведывательных беспилотников, с планами их развертывания к 2027 году для улучшения возможностей наблюдения и поддержки в области экспорта оборонной продукции.

Важно отметить, что крылатые ракеты Северной Кореи обычно вызывают меньший интерес, чем баллистические, поскольку последние запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, в то время как первые не являются объектом явного запрета.

Напомним, 24 января международная организация Conflict Armament Research сообщила, что в ходе нанесения массированного удара по Украине 2 января ВС РФ применили по Харькову ракету из КНДР, которая поступила на вооружение в 2020 году.

Ранее, 19 января, в Пхеньяне заявили, что провели испытания ядерного подводного беспилотника Haeil-5-23 в ответ на совместные учения США, Японии и Южной Кореи.