"Трансатлантические маневры": страны НАТО начали крупнейшие учения за 40 лет

По сценарию учений, будет тестироваться привлечение 5 статьи НАТО, которая предусматривает совместный ответ на агрессию в отношении любой страны Альянса.

В Европе и США начались самые масштабные военные учения Steadfast Defender 2024, которые привлекут десятки тысяч военных. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

24 января с базы Норфолк, штат Вирджиния вышел десантный корабль USS Gunston Hall, с которого начнется серия операций и транзит через Атлантику. Переход американского корабля является первым актом в учениях Steadfast Defender 2024. Далее к маневрам присоединится канадский корабль Charlottetown. Он отправится из Галифакса в Европу позже в этом месяце.

Зал "Ганстон Холл Фото: US Navy

"Альянс продемонстрирует свою способность усиливать евроатлантический регион с помощью трансатлантической переброски сил из Северной Америки", — сказал генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Также он добавил, что учения станут наглядной демонстрацией единства, силы и решимости защищать друг друга, ценности и международный порядок.

Стоит отметить, что в учениях примет участие:

90 000 военных из всех стран-членов НАТО;

50 боевых кораблей;

80 самолетов;

более 1100 боевых машин.

Целью задач является проверить готовность Альянса выполнить 5 статью, которая предусматривает совместный ответ на нападение на любую страну-члена. По данным журналистов, 5 статья будет выполняться из-за нападения РФ. Последний раз такие масштабные маневры состоялись в 1988 году.

Напомним, 24 января в Беларуси пожаловались, что их не пригласили наблюдать за крупнейшими учениями НАТО.

18 января СМИ писали, что Steadfast Defender будут проходить по сценарию нападения РФ на Альянс.