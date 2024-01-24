В Беларуси жалуются, что не получили приглашение на учения НАТО направленные против РФ

В Минобороны страны не уточнили, кого именно должен был предупредить Альянс, однако добавили, что такой подход не имеет "ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе".

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НАТО готовится привлечь не менее 90 000 солдат к крупнейшим военным учениям за последние десятилетия, которые продлятся четыре месяца. Однако в Беларуси обвиняют Альянс в невыполнении Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Валерий Ревенко в X (бывший Twitter).

Ревенко отмечает, что Беларусь не получила "ни уведомления, ни приглашения" на соответствующие учения.

"Нарушены положения глав V и VI Венского документа, которые предусматривают отправку информации об обучении и приглашение к участию в наблюдении", — говорится в сообщении.

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Ревенко не уточнил, кого именно должно было предупредить НАТО, однако добавил, что такой подход не имеет "ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе".

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Напомним, соответствующее мероприятие под названием Steadfast Defender продлится до конца мая. В нем будут участвовать подразделения из всех 31 страны-члена НАТО, а также Швеции, которая является кандидатом на вступление в Альянс, как заявил официальный представитель НАТО.

Во время тренировок проверят способность союзников в течение месяцев участвовать в конфликте с таким мощным противником, как Россия. Военные учения имеют целью еще раз продемонстрировать силу НАТО и его готовность защищать все страны-члены Альянса от нападения.

Маневры пройдут в непосредственной близости к границам России, в частности на севере Норвегии. Это показывает, насколько серьезно НАТО относится к сдерживанию. Среди других мест проведения учений — Литва и Венгрия.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь готова к восстановлению "прагматического диалога" с государствами-членами НАТО, если те откажутся "от агрессивной риторики".