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Военный Фокус Российско-украинская война

В Беларуси жалуются, что не получили приглашение на учения НАТО направленные против РФ

НАТО, учения, Беларусь
Фото: NATO | Беларусь обиделась на НАТО, потому что не получила приглашение на военные учения

В Минобороны страны не уточнили, кого именно должен был предупредить Альянс, однако добавили, что такой подход не имеет "ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе".

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НАТО готовится привлечь не менее 90 000 солдат к крупнейшим военным учениям за последние десятилетия, которые продлятся четыре месяца. Однако в Беларуси обвиняют Альянс в невыполнении Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Валерий Ревенко в X (бывший Twitter).

Ревенко отмечает, что Беларусь не получила "ни уведомления, ни приглашения" на соответствующие учения.

"Нарушены положения глав V и VI Венского документа, которые предусматривают отправку информации об обучении и приглашение к участию в наблюдении", — говорится в сообщении.

Ревенко, Минобороны, НАТО, Беларусь, военные учения Fullscreen
Беларусь обиделась на НАТО, потому что не получила приглашение на военные учения

Ревенко не уточнил, кого именно должно было предупредить НАТО, однако добавил, что такой подход не имеет "ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе".

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Напомним, соответствующее мероприятие под названием Steadfast Defender продлится до конца мая. В нем будут участвовать подразделения из всех 31 страны-члена НАТО, а также Швеции, которая является кандидатом на вступление в Альянс, как заявил официальный представитель НАТО.

Во время тренировок проверят способность союзников в течение месяцев участвовать в конфликте с таким мощным противником, как Россия. Военные учения имеют целью еще раз продемонстрировать силу НАТО и его готовность защищать все страны-члены Альянса от нападения.

Маневры пройдут в непосредственной близости к границам России, в частности на севере Норвегии. Это показывает, насколько серьезно НАТО относится к сдерживанию. Среди других мест проведения учений — Литва и Венгрия.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь готова к восстановлению "прагматического диалога" с государствами-членами НАТО, если те откажутся "от агрессивной риторики".