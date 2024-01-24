У Білорусі скаржаться, що не отримали запрошення на навчання НАТО направлені проти РФ

У Міноборони країни не уточнили, кого саме мав попередити Альянс, проте додали, що такий підхід не має "нічого спільного з декларованим прагненням зберегти чинну архітектуру безпеки в Європі".

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НАТО готується залучити не менш як 90 000 солдатів до найбільших військових навчань за останні десятиліття, які триватимуть чотири місяці. Однак у Білорусі звинувачують Альянс у невиконанні Віденського документа ОБСЄ. Про це повідомив голова департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони країни Валерій Ревенко у X (колишній Twitter).

Ревенко зазначає, що Білорусь не отримала "ні повідомлення, ні запрошення" на відповідні навчання.

"Порушено положення глав V і VI Віденського документа, які передбачають надсилання інформації про навчання та запрошення до участі у спостереженні", — йдеться у дописі.

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Ревенко не уточнив, кого саме мало попередити НАТО, проте додав, що такий підхід не має "нічого спільного з декларованим прагненням зберегти чинну архітектуру безпеки в Європі".

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Нагадаємо, відповідний захід під назвою Steadfast Defender триватиме до кінця травня. В ньому братимуть участь підрозділи з усіх 31 країни-члена НАТО, а також Швеції, яка є кандидатом на вступ до Альянсу, як заявив офіційний представник НАТО.

Під час тренувань перевірять здатність союзників протягом місяців брати участь у конфлікті з таким потужним супротивником, як Росія. Військові навчання мають на меті ще раз продемонструвати силу НАТО і його готовність захищати всі країни-члени Альянсу від нападу.

Маневри пройдуть у безпосередній близькості до кордонів Росії, зокрема на півночі Норвегії. Це показує, наскільки серйозно НАТО ставиться до стримування. Серед інших місць проведення навчань — Литва і Угорщина.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь готова до відновлення "прагматичного діалогу" із державами-членами НАТО, якщо ті відмовляться "від агресивної риторики".