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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Білорусі скаржаться, що не отримали запрошення на навчання НАТО направлені проти РФ

НАТО, навчання, Білорусь
Фото: NATO | Білорусь образилась на НАТО, бо не отримала запрошення на військові навчання

У Міноборони країни не уточнили, кого саме мав попередити Альянс, проте додали, що такий підхід не має "нічого спільного з декларованим прагненням зберегти чинну архітектуру безпеки в Європі".

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НАТО готується залучити не менш як 90 000 солдатів до найбільших військових навчань за останні десятиліття, які триватимуть чотири місяці. Однак у Білорусі звинувачують Альянс у невиконанні Віденського документа ОБСЄ. Про це повідомив голова департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони країни Валерій Ревенко у X (колишній Twitter).

Ревенко зазначає, що Білорусь не отримала "ні повідомлення, ні запрошення" на відповідні навчання.

"Порушено положення глав V і VI Віденського документа, які передбачають надсилання інформації про навчання та запрошення до участі у спостереженні", — йдеться у дописі.

Ревенко, Міноборони, НАТО, Білорусь, військові навчання Fullscreen
Білорусь образилась на НАТО, бо не отримала запрошення на військові навчання

Ревенко не уточнив, кого саме мало попередити НАТО, проте додав, що такий підхід не має "нічого спільного з декларованим прагненням зберегти чинну архітектуру безпеки в Європі".

НАТО організує навчання зі сценарієм нападу РФ: деталі

Нагадаємо, відповідний захід під назвою Steadfast Defender триватиме до кінця травня. В ньому братимуть участь підрозділи з усіх 31 країни-члена НАТО, а також Швеції, яка є кандидатом на вступ до Альянсу, як заявив офіційний представник НАТО.

Під час тренувань перевірять здатність союзників протягом місяців брати участь у конфлікті з таким потужним супротивником, як Росія. Військові навчання мають на меті ще раз продемонструвати силу НАТО і його готовність захищати всі країни-члени Альянсу від нападу.

Маневри пройдуть у безпосередній близькості до кордонів Росії, зокрема на півночі Норвегії. Це показує, наскільки серйозно НАТО ставиться до стримування. Серед інших місць проведення навчань — Литва і Угорщина.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь готова до відновлення "прагматичного діалогу" із державами-членами НАТО, якщо ті відмовляться "від агресивної риторики".