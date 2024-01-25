Это тенденция: в Forbes предположили, чем могли сбить Ил-76 под Белгородом

По словам журналистов, в российских ВВС почему-то решили, что громоздкие военные транспортники Ил-76 могут безопасно летать в российский Белгород, расположенный всего в 32 км от границы с Украиной.

Если российский транспортный самолет Ил-76 над Белгородом сбили ракеты, это указывает на определенную тенденцию. Ил-76 — "стандартное транспортное средство" и, как правило, надежное, заявил после опубликованных кадров из Белгорода британский военный аналитик Майкл Кларк.

Почему в российских ВВС решили, что могут безопасно везти громоздкие военные транспортники Ил-76 в российский Белгород, расположенный всего в 32 км от границы с Украиной, задается вопросом аналитик Forbes Дэвид Экс.

Авиакатастрофа Ил-76 под Белгородом: была ли ракета

"В среду украинская ракета, по-видимому, поразила один из российских четырехмоторных Ил-76. Самолет, который весит 100 тонн без груза, рухнул на землю", — пишет автор.

Российское правительство не могло отрицать уничтожение одного из 130 своих Ил-76: очевидцы сняли падение самолета и выложили запись в соцсетях.

Как сложно и отрицать, что самолет сбила Украина, считает автор. На одном из видео заметен след дыма, по которому он сделал вывод о том, что применялись ракеты.

То, что украинские Воздушные силы могут "дотянуться" до грузовых самолетов, летающих над Белгородом, не должно никого удивлять. Находящийся в 70 км от него Харьков хорошо защищен одними из лучших систем ПВО, и, очевидно, здесь есть одна из трех украинских батарей Patriot с подходящим радиусом действия.

Это позволяет Воздушным силам Украины угрожать самолетам в районе Белгорода на относительно безопасном расстоянии.

Украинские военные, работающие с системами ПВО, уже получили достаточный опыт. И российская авиация на территории РФ или оккупированных украинских территориях неоднократно попадала в сложные ракетные ловушки.

Недавние операции Воздушных сил Украины

В мае прошлого года батарея Patriot сбила российский истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и три вертолета Ми-8 — над Брянском, примерно в 100 км от украинской границы.

В декабре украинские Patriot или дальнобойные С-300 сбили три Су-34 за один раз над оккупированной территорией Украины.

Месяц спустя, возможно все та же команда, которая провела декабрьскую операцию, сбила один из редких и очень ценных российских самолетов-радаров раннего оповещения А-50 над Азовским морем.

Обо всех этих случаях хорошо известно россиянам, и они могли бы предпринять что-либо другое, чем просто отправлять громоздкий самолет в зону поражения ракет.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной", — объяснили в ГУР после случая под Белгородом в среду, 24 января.

Напомним, что, по мнению других обозревателей, если бы в самолет попали три ракеты, как первоначально заявили в РФ, он не упал бы целым на землю. Но на опубликованных кадрах видно, что в хвостовой части перед столкновением с землей что-то отлетело.

Также сообщалось, что в РФ могут пытаться ввести в заблуждение относительно украинских военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту упавшего Ил-76.