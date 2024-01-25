США и Иран близки к прямому столкновению: расклад сил на Ближнем Востоке (инфографика)

Боевые действия в Израиле уже вышли за пределы страны, различные прокси-силы, которые контролируются Ираном, действуют все агрессивнее.

Война между Израилем и ХАМАС уже вышла за пределы страны. Теперь на Ближнем Востоке увеличивается вероятность прямого противостояния США и Ирана. Об этом сообщает CNN.

Боевые действия еще до недавнего времени ограничивались атаками "око за око" между иранскими прокси и США, Израиля и их союзников. Однако прямые удары Ирана и США в последние недели усилило опасения, что прокси-конфликт может перерасти в прямой. До сих пор США атаковали иранских прокси в Йемене, Сирии и Ираке, а связанные с Ираном группы боевиков били по американским объектам в Ираке и Сирии.

Соединенные Штаты, годами пытавшиеся отойти от Ближнего Востока обнаружили, что они снова втянуты в регион, пишут журналисты. Сейчас контингент в регионе насчитывает более 30 тысяч военных. В издании провели обзор сил на Ближнем Востоке.

Расклад сил США и иранских прокси на Ближнем Востоке Фото: скриншот

Ливан

В Ливане базируется мощнейшая шиитская исламская группировка Хезболла, которая финансируется Ираном. Боевики имеют значительный арсенал вооружения, который насчитывает от 150 до 200 тысяч ракет, а также разнообразные боеприпасы. Их базы расположены вблизи с Израилем, стороны регулярно обмениваются ударами. Лидер Хезболлы Саид Хасан Насралла утверждает, что они имеют 100 000 бойцов. Движение является близким к ХАМАС в секторе Газа.

Йемен

Сейчас центром противостояния Ирана и США является Йемен, где находятся хуситы. Они атакуют корабли в Красном море, что ухудшает мировую торговлю. Группировка сейчас контролирует северный Йемен. Иранские хуситы воюют почти 8 лет против коалиции во главе с Саудовской Аравией. Только в прошлом году активная фаза боевых действий завершилась.

Военные корабли США размещают в Красном море у побережья Йемена, откуда они наносят удары по целям хуситов. В декабре США собрали коалицию из более 20 стран, чтобы защитить коммерческие перевозки от атак хуситов в Красном море

Ирак

Иран имеет значительное влияние на шиитские группировки, которые тесно связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Среди них Катаиб Хезболла, Харакат ан-Нуджаба и Катаиб Саид аш-Шухада. Разведка США считает, что в Катаиб Хезболле насчитывается до 10 000 бойцов. Также в Ираке расположена организация Бадр, которая основана КСИР, а также Ахль Аль-Хак.

Поддерживаемые Ираном группировки совершили десятки нападений на американские силы в Ираке с начала войны в Газе, на что США ответили авиаударами. Штаты имеют штат из около 2500 бойцов на базах Эрбиль АВ, Аль-Асад АВ и JOC-1 в Багдаде. Ирак опасается быть плацдармом для региональной войны, поэтому хочет выйти из коалиции под предлогом США.

Сирия

Иран держит свои силы в Сирии, а именно элитные подразделения КСИР и шиитские группировки. Также заявляется, что в ряды подразделений вербуют афганцев и пакистанцев.

США имеет в Сирии 800 военных в рамках миссии по разгрому ИГИЛ. Большинство военных базируется в "Зоне безопасности восточной Сирии", где Штаты поддерживают Сирийские демократические силы, выступающие против режима Башара Асада. По американскому контингенту иранские прокси наносили несколько ударов. США били в ответ авиаударами.

Персидский залив и Турция

Хотя война Израиля и ХАМАС еще не перекинулась на арабские страны Персидского залива, некоторые из этих стран чувствуют себя уязвимыми, поскольку ранее они были мишенью групп, связанных с Ираном. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты подверглись атакам хуситов в 2019 и 2022 годах соответственно.

США имеют около 13 500 военнослужащих в Кувейте, что является крупнейшим американским военным присутствием в регионе. Второе по величине военное присутствие Штатов в регионе находится в Катаре, где размещено около 10 000 американских военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд. Она является крупнейшей военной базой США на Ближнем Востоке.

Также США имеют свои силы в Бахрейне, Иордании и Турции.

Напомним, 22 января иранские прокси атаковали американские войска на авиабазе в Ираке. пострадало несколько военных.