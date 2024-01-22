Иранские прокси атаковали американские войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке (видео)

Ракетная атака, по мнению журналистов, стала крупнейшей из более чем 140 нападений на армейские объекты США в Ираке и Сирии. В результате удара пострадало несколько американских и иракских военнослужащих.

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В ходе последней эскалации против американских сил на Ближнем Востоке поддерживаемые Ираном боевики выпустили шквал баллистических ракет по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака. Большинство ракет были перехвачены системами ПВО базы, другие же достигли цели. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

В результате ракетного удара как минимум пострадал один иракский военнослужащий и несколько американских военных, но оценка нанесенного ущерба продолжается.

"Примерно в 18:30 по багдадскому времени 20 января на западе Ирака боевики, поддерживаемые Ираном, запустили несколько баллистических ракет и реактивных снарядов по авиабазе Аль-Асад", — говорится в сообщении пресс-службы.

В соцсетях появились видео с места происшествия. На кадрах видна работа систем противовоздушной обороны, которые перехватывают в воздухе атакующие ракеты.

Комментируя нападения иранских прокси журналисты канала ABC News отметили, что субботняя атака, похоже, стала крупнейшей из более чем 140 нападений на американские силы в Ираке и Сирии с середины октября, которые, по мнению США, были совершены поддерживаемыми Ираном военизированными группировками.

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Четвертый раз: США атаковали военные объекты хуситов в Йемене, подробности

"Как и нападения боевиков-хуситов на торговые суда в Красном море и Аденском заливе, атаки на американские базы, как утверждается, совершаются в знак солидарности с палестинцами, участвующими в войне Израиля и ХАМАС в секторе Газа", — пишут обозреватели.

Напомним, американские военные перехватили иранское оружие, которое должны были доставить хуситам в Йемене. Вооружение было найдено на одном из парусников вблизи побережья Сомали в Аравийском море.