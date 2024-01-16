"Морские котики" США перехватили ракетные компоненты Ирана, направлявшиеся к хуситам в Йемене (фото)

Американские военные изъяли двигатели, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет Хути, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной.

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Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки перехватили иранское оружие, которое должны были доставить хуситам в Йемене. Поставки осуществляли с помощью судна. Подробности сообщили в Центральном командовании США в сервисе микроблогов Х.

Бойцы совершили ночной рейд на доу, небольшое парусное судно. Это произошло вблизи побережья Сомали в Аравийском море.

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Иран использует слабость Байдена. Что демонстрируют и к чему ведут удары США по хуситам в Йемене

Они действовали с эсминца ВМС США USS Lewis B. Puller при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществили сложную высадку. Впоследствии военные изъяли компоненты баллистических и крылатых ракет иранского производства. Среди изъятого — двигатели, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности (БРСД) и противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Хути, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной. Это оружие используется хуситами для угроз и нападений на невинных моряков на международных торговых судах, следующих транзитом через Красное море.

Это первое изъятие летального современного обычного оружия (ССО), которое Иран предоставил хуситам, со времени начала их нападений на торговые суда в ноябре 2023 года. Запрет также является первой конфискацией ВМС США передовых компонентов баллистических и крылатых ракет производства Ирана с ноября 2019 года. Прямая или косвенная поставка, продажа или передача оружия хуситам в Йемене нарушает Резолюцию Совета Безопасности ООН 2216 и международное право.

"Очевидно, что Иран продолжает поставлять современную летальную помощь хуситам. Это еще один пример того, как Иран активно сеет нестабильность во всем регионе", — заявил генерал Майкл Эрик Курилла, командующий ЦЕНТКОМ США.

Операция Prosperity Guardian и удары по хуситам

О начале операции Prosperity Guardian против хуситов 19 декабря объявил Пентагон. Действия многонациональных сил имели целью обеспечить свободы судоходства в Красном море. В США объявили этот регион критически важным водным путем для многих государств мира. Это главный коммерческий коридор, который положительно способствует международной торговле.

В столице Йемена Сане в ночь на 12 января прогремела серия мощных взрывов. Войска США и Великобритании атаковали объекты хуситов, которые расположены на территории страны. Командующий Центрального командования ВВС США Алекс Гринкевич заявил, что поразили более 60 целей в 16 местах расположения.

Напомним, 11 января итальянский адмирал заявил, что неспособность ЕС и США провести совместную военно-морскую миссию в Красном море является признаком слабости НАТО в опасные времена. Он назвал самые эффективные корабли в регионе.