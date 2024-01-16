"Морські котики" США перехопили ракетні компоненти Ірану, що прямували до хуситів у Ємені (фото)

Американські військові вилучили двигуни, системи наведення і боєголовки для балістичних ракет середньої дальності і протикорабельних крилатих ракет Хуті, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною.

Related video

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки перехопили іранську зброю, яку мали доставити хуситам у Ємені. Постачання здійснювали за допомогою судна. Подробиці повідомили у Центральному командуванні США у сервісі мікроблогів Х.

Бійці здійснили нічний рейд на доу, невелике вітрильне судно. Це відбулося поблизу узбережжя Сомалі в Аравійському морі.

Важливо

Іран використовує слабкість Байдена. Що демонструють і до чого ведуть удари США по хуситах у Ємені

Вони діяли з есмінця ВМС США USS Lewis B. Puller за підтримки гелікоптерів і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), здійснили складну висадку. Згодом військові вилучили компоненти балістичних і крилатих ракет іранського виробництва. Серед вилученого — двигуни, системи наведення і боєголовки для балістичних ракет середньої дальності (БРСД) і протикорабельних крилатих ракет (ПКР) Хуті, а також компоненти, пов'язані з протиповітряною обороною. Ця зброя використовується хуситами для погроз і нападів на невинних моряків на міжнародних торгових суднах, що прямують транзитом через Червоне море.

Це перше вилучення летальної сучасної звичайної зброї (СЗЗ), яку Іран надав хуситам, з часу початку їхніх нападів на торговельні судна в листопаді 2023 року. Заборона також є першою конфіскацією ВМС США передових компонентів балістичних і крилатих ракет виробництва Ірану з листопада 2019 року. Пряме чи опосередковане постачання, продаж або передача зброї хуситам в Ємені порушує Резолюцію Ради Безпеки ООН 2216 і міжнародне право.

"Очевидно, що Іран продовжує постачати сучасну летальну допомогу хуситам. Це ще один приклад того, як Іран активно сіє нестабільність в усьому регіоні", – заявив генерал Майкл Ерік Курілла, командувач ЦЕНТКОМ США.

Операція Prosperity Guardian та удари по хуситах

Про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів 19 грудня оголосив Пентагон. Дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США оголосили цей регіон критично важливим водним шляхом для багатьох держав світу. Це головний комерційний коридор, який позитивно сприяє міжнародній торгівлі.

У столиці Ємену Сані в ніч на 12 січня пролунала серія потужних вибухів. Війська США та Великої Британії атакували об’єкти хуситів, які розташовані на території країни. Командувач Центрального командування ВПС США Алекс Гринкевич заявив, що уразили понад 60 цілей у 16 місцях розташування.

Нагадаємо, 11 січня італійський адмірал заявив, що неспроможність ЄС та США провести спільну військово-морську місію в Червоному морі є ознакою слабкості НАТО в небезпечні часи. Він назвав найефективніші кораблі у регіоні.