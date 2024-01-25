Хищение денег на ВСУ: в бюджет Украины вернули почти 1,5 млрд грн, — Умеров (фото)

СБУ разоблачила сделку на приобретении артиллерийских снарядов еще в декабре 2023 года. Тогда задержали организатора "схемы" — руководителя одного из главных управлений Министерства обороны.

В бюджет вернули почти 1,5 миллиарда гривен, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Об этом в четверг, 25 января, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное", — подчеркнул он.

К возврату средств привлекли СБУ, Офис генпрокурора и Минобороны

Хищение государственных средств предотвратили Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора и в сотрудничестве с Министерством обороны.

Как отмечают правоохранители, в результате комплексных мероприятий в бюджет вернули почти 1,5 млрд гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов.

Сделка на 1,5 млрд грн: что известно

Кроме того, в СБУ напомнили, что военная контрразведка Службы безопасности разоблачила эту сделку еще в декабре 2023 года. Тогда был задержан организатор "схемы" — руководитель одного из Главных управлений Министерства обороны.

По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под государственные заказы для нужд украинских военнослужащих. С этой целью он устроил перенос с баланса Министерства обороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 миллиарда гривен за приобретение артиллерийских снарядов.

"Эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило новосозданное на тот момент Агентство оборонных закупок", — отмечают в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности объявили военному чиновнику подозрение. Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. За этим правонарушением фигурантам грозит до 15 лет заключения.

Напомним, 29 декабря стало известно, что поставщик Минобороны пытался за полмиллиона долларов подкупить ГБР. Бизнесмен надеялся, что сможет таким образом вернуть имущество своих компаний, которое было изъято после начала расследования дела о незаконных сделках в закупках для ВСУ.