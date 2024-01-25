"Делайте что хотите": министр обороны ФРГ отреагировал на критику Кулебы относительно поставок снарядов

Писториус заявил, что РФ перешла на военную экономику, а его стране нет необходимости это делать.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал не сравнивать поставки снарядов из КНДР в Россию и от Запада Украине. Об этом пишет BILD.

Так, глава оборонного ведомства ФРГ отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по поводу того, что КНДР лучше помогает снарядами РФ, чем Запад Киеву. Борис Писториус заявил, что не согласен с таким сравнением.

"Это заявления Кулибы, какими мы их знаем. Он имеет склонность к поляризации и эскалации. Это его право в той ситуации, в которой находится его страна. Но северокорейские поставки я рассматриваю несколько в другом свете. Их может быть много, но их качество на существенно другом уровне", — сказал Писториус.

Он добавил, что РФ перешла на военную экономику, а Германии нет необходимости это делать.

"Россия — это диктатура. И она перешла на военную экономику. Ни то, ни другое не нужно нам в Германии. Мы не можем сказать промышленности: "Делайте, что хотите, но нам надо заключать контракты", — сказал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что территориальные завоевания России незначительны, а усилия Путина огромные и бесчеловечные, особенно в восточных регионах, но украинцы продолжают очень успешно обороняться, особенно на юге страны и на востоке.

Напомним, что 24 января руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что дискуссии о поставках крылатых ракет Taurus продолжаются. Он заверил, что они не использовались бы для атак по России.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Фокусу подтверждал, что защитники хотят Taurus. Он отметил, что такие ракеты нужны для эффективных ударов по врагу.