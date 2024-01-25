Эффект бомбы: в РФ хотят имитировать ядерный взрыв с помощью "секретной технологии" — СМИ
По данным журналистов, разработан новый метод имитации приближающейся атомной бомбы. В дальнейшем проведут несколько последовательных военных учений с использованием новой технологии.
Президент России Владимир Путин намерен применить свою новую секретную технологию в масштабных военных учениях для имитации ядерного взрыва. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.
Отмечается, что в РФ разработали новый метод имитации приближающейся атомной бомбы, и в дальнейшем проведут несколько последовательных военных учений с использованием новой технологии моделирования ядерной войны.
Эти сообщения появились на фоне угроз возможной эскалации в Украине. Эксперты сообщили, что Петербургская военная академия им. генерала А.В.Хрулева разработала технологию, имитирующую грибовидное облако ядерного взрыва.
Такая технология призвана "повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия", говорится в описании к патенту, доступ к которому получило российское информагентство ТАСС. Прежде для этого использовался имитатор ядерного взрыва ИУ-59.
Авторы публикации ссылаются на сообщения российских СМИ, по данным которых, новое изобретение будет использоваться в целях радиационной, химической и биологической разведки для определения параметров эпицентра ядерного взрыва.
Опасаясь возможных последствий ядерной войны, Международный институт стратегических исследований предупреждает о потенциальной готовности РФ развернуть тактическое (нестратегическое) ядерное оружие.
С особой тревожностью с точки зрения Запада отмечается уверенность России в том, что удастся достичь и сохранить превосходство в обстановке эскалации и возместить потери личного состава и техники.
"В войне против Украины Россия использовала прямые ядерные сигналы, которые адресовались США и НАТО, с помощью своих стратегических и тактических ядерных сил. Совсем недавно она показала на примере Беларуси, что рассматривает НСЯО [тактическое ядерное оружие] как полезный инструмент для дальнейшего контроля над своим ближним зарубежьем и увеличения возможностей принуждения в отношении НАТО", — говорится в публикации.
Напомним, что представители Кремля пригрозили ядерным оружием в ответ на удары ракетами по РФ.
Также сообщалось, что украинские защитники не смогут вести оборону из ядерного бункера под Авдеевкой только, если укрепрайон "Зенит" окажется отрезанным от остальной группы войск.