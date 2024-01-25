В Харькове российская ракета убила 8-летнюю дочь и жену регбиста, добровольца ВСУ: подробности

Трагическое известие застало главу семьи на передовой. В начале полномасштабного вторжения он ушел добровольцем на фронт и находился на службе.

Во время ракетной атаки ВС РФ в Харькове 23 января погибла семья украинского защитника, игрока национальной сборной команды Украины по регбилиг Владимира Машкина. Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Харьковской ОГА.

"В семье игрока харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастера спорта по регби и регбилиг, игрока национальной сборной команды Украины по регбилиг Владимира Машкина случилось большое горе. Утром ракета страны-террористки попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей. В результате взрыва погибли жена и 8-летняя дочь спортсмена", — говорится в сообщении.

жена и дочь В. Машкина

Отмечается, что в результате ракетного удара дом Владимира был разрушен до основания.

Трагическое известие застало главу семьи на передовой. В начале полномасштабного вторжения он ушел добровольцем на фронт и находился на службе.

Коллеги и друзья объявили сбор для помощи Владимиру Машкину.

Удар по Харькову 23 января

23 января председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ ударили по многоэтажкам в городе. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру, разрушив целый подъезд жилого дома. Людей искали под завалами, среди раненых были дети.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что 23 января ВС РФ трижды обстреляли город. Так, вечером оккупанты ударили по центру Харькова, повредив гражданскую инфраструктуру.

Из-под завалов спасатели достали тело девочки. Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды — сначала в 04:00, а затем около 07:10 и 22:00. Пострадали более 70 человек, 10 — погибли.