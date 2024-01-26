"Это реальность": пять стран НАТО моделируют сценарии нападения РФ

Политики из стран-членов НАТО должны осознать, что России на подготовку к войне понадобится около трех лет, заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

В странах-членах НАТО анализируют сценарии возможной атаки со стороны России. На сегодня эта угроза рассматривается как реальность, а не как домыслы. Об отношении стран Североатлантического альянса к новому акту российской агрессии рассказала министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, слова которой привели на портале "Радио Свобода".

Стефанишина выступила на пресс-конференции, которую провела по итогам своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. По ее словам, страны-союзники начали серьезно относиться к нападению РФ — об этом свидетельствует изменение риторики представителей, например, Германии или Эстонии. В частности, анализируют возможные сценарии атаки — над этим размышляют минимум пять стран.

"Мы точно знаем, что как минимум в пяти странах-союзниках НАТО такой сценарий моделируется. Это реальность — это не вопрос домыслов".

По мнению министра, союзники должны учесть, что на подготовку войны Кремлю нужно "три-четыре" года, чтобы собрать силы для нового нападения.

"Этот зверь нуждается в трех-четырех годах для того, чтобы снова накопить силы и увеличить свой аппетит", — процитировали журналисты слова вице-премьера.

Министр перечислила, какие именно нужно принять меры, чтобы уменьшить угрозу:

усилить возможности европейской обороны;

наладить единую систему закупок оружия;

ввести согласованную политику Европейского Союза по вопросам обороны;

усилить военную способность НАТО с учетом вступления Украины.

"Это требует времени и требует поддержки Украины, чтобы мы выстояли, пока Европа станет сильнее", — подытожила чиновница.

На странице соцсети X (ранее — Twitter) опубликованы фотографии из штаб-квартиры НАТО. Стефанишина написала, что пообщалась с секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Обсудили два вопроса: военную помощь Украине и подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне.

РФ и НАТО — детали возможной угрозы

Отметим, в первые дни российского вторжения президент РФ Владимир Путин заявил, что одна из причин войны — "приближение" альянса к границам России. После этого заявки в НАТО подали еще две страны, которые имеют общую с РФ границу: Финляндия (уже вошла в союз) и Швеция (ожидает ратификации всеми союзниками).

18 января немецкое издание Bild опубликовало якобы"план нападения РФ" на страны-члены НАТО. Впоследствии представитель альянса объяснил, что в руки журналистов попали не планы Москвы, а сценарии военных учений, которые будут проводиться в январе-мае 2024 года. Между тем представитель Вооруженных сил Польши сообщил, как именно будут происходить учения Steadfast Defender 2024, в которых примут участие войска США, Великобритании, Польши, Германии.