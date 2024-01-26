Программа на 5,2 млрд евро: Италия хочет 1000 новеших боевых машин

Война в Украине вернула на карту наземные боевые действия, поэтому Италия хочет заменить устаревшие машины Dardo. Программа рассчитана на 14 лет.

Италия ищет компании для начала работы над большой новой программой гусеничных боевых машин на сумму 5,2 млрд евро. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в итальянской армии.

Война в Украине вернула на карту наземные бои, поэтому Италия хочет заменить устаревшие машины Dardo. Для этого она пригласит оборонные компании для проведения технико-экономического обоснования программы. Конечная цель состоит в том, чтобы получить 1000 автомобилей.

Потенциальными партнерами в издании называют итальянские компании Leonardo и Iveco, французско-немецкий KNDS и немецкий Rheinmetall.

"С программной точки зрения все документы, связанные с оперативными потребностями, были одобрены, и Министерство обороны выделило важную часть необходимого бюджета. Поэтому закупки начнутся в ближайшие месяцы", — сказал генерал-майор Франческо Олла, начальник Генерального планирования итальянской армии и финансового отдела.

Программа получила название Army Armored Combat Systems (A2CS) и предусматривает разработку средства, которое сможет применять широкий спектр боеприпасов, в том числе с воздушным подрывом, чтобы противостоять БПЛА. Кроме этого машина должна иметь модульную конструкцию, открытую архитектуру и способность работать с дронами и наземными беспилотниками.

Оборонный бюджет Италии на 2024 год предусматривает расходы на программу в размере 5,2 миллиарда евро в течение 14 лет, при этом прогнозируется, что окончательные расходы вырастут до 15 миллиардов евро. Также Италия ищет стран-партнеров для реализации программы, потому что она дорогая и требует значительных ноу-хау.

Напомним, 7 августа в Италии модернизируют собственный парк танков Ariete на 900 млн долларов.

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