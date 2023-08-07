Италия модернизирует собственный парк танков Ariete на $900 млн

Итальянская армия хочет увеличить количество танков с 50 в эксплуатации до 250. Кроме модернизации будут приобретены немецкие Leopard 2A8.

Related video

Италия подписала контракт на 928,3 млн долларов на модернизацию 90 танков Ariete. Об этом сообщает Defense News.

2 августа было подписано соглашение с совместным предприятием Iveco и Oto Melara — компанией CIO. Контракт предусматривает модернизацию 90 танков Ariete с опцией на еще 35 машин. При этом всего итальянская армия имеет 200 танков, из которых только 50 в эксплуатации.

В Минобороны Италии заявили, что им надо иметь более 250 танков в строю, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Этого планируют достичь с помощью модернизации Ariete и приобретения 133 немецких Leopard 2A8. Правительство хочет, чтобы контракт предусматривал локализацию производства.

Пока не сообщается, до какого уровня модернизируют Ariete. Однако последняя разработка была показана в 2022 году Ariete PT2.

Основные обновления затронут силовую установку, оптику, броню и подвеску. В частности танк получит двигатель на 1500 лошадиных сил вместо нынешних 1250. Более мощную тормозную систему, а также гусеницы с улучшенными ходовыми качествами.

Места дополнительного бронирования Ariete PT2

Также в версию PT2 установили цифровой прицел наводчика Lothar SD и панорамный прицел командира Attila D. Кроме этого машина получила новую систему управления огнем.

Бронирование также усилится за счет дополнительной противоминной защиты и комплекта навесной брони в лобовой части танка. Борт Ariete усилят динамической защитой.

Напомним, 19 июня в Италии заявили, что они хотят приобрести танки Leopard 2A8.

14 июня Минобороны Норвегии объявило о приобретении 54 танков Leopard 2A8 NOR — специальной версии для норвежской армии.