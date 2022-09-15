В Италии показали модернизированный танк Ariete: что нового (фото)

Обновления затронули практически всю начинку танка — двигатель, трансмиссию, оптоэлектронную систему и другое оборудование.

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Итальянская компания Leonardo показала обновленный основной боевой танк Ariete, который получил несколько улучшений. Об этом сообщает блогер Ciro Nappi, отслеживающий новинки итальянского ВПК.

Автор опубликовал фотографию финальной версии третьего прототипа танка Ariete. Первое поколение танка появилось в 1986 году, серийно его начали выпускать в конце 1995 года, а последние серийные танки были поставлены в итальянскую армию в 2002 году.

Обновления в танке Ariete затронули ходовую часть, улучшенное бронирование и электронику. В частности, танк получил новый двигатель MTCA AMV от компании IVECO на 1500 лошадиных сил вместо 1200 л.с. Также его оснастили новыми гусеницами и коробкой передач.

Изменения затронули и бронирование. Ariete получил улучшенную защиту от противотанковых управляемых ракет и РПГ. Корпус танка получил противоминную защиту днища. Также на нем есть модули, позволяющие устанавливать дополнительные модули бронирования для операций по поддержке мира. Для повышения боеспособности, на танк установили новую оптоэлектронную систему и обновили электронику.

[ + – ] Места для установки дополнительной брони

Не затронули изменения вооружения — орудием выступает гладкоствольная 120-мм пушка Oto Melara. Также на башне есть спаренный пулемет 7,62 мм и на крыше башне установлен еще один пулемет такого же калибра.

[ + – ] Вариант вверху для операций для танковых боев, а внизу для операций по поддержке мира

Напомним, в ходе контрнаступления ВСУ впервые захватили российский раритетный танк Т-62М.

Ранее сообщалось, что Израиль начнет получать глубоко модернизированные танки Merkava IV. Они получат новый уровень боеспособности благодаря новым системам и датчикам.