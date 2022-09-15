В Італії показали модернізований танк Ariete: що нового (фото)

Оновлення торкнулися практично всієї начинки танка — двигуна, трансмісії, оптоелектронної системи та іншого обладнання.

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Італійська компанія Leonardo показала оновлений основний бойовий танк Ariete, який отримав кілька покращень. Про це повідомляє блогер Ciro Nappi, який відстежує новинки італійського ВПК.

Автор опублікував фотографію фінальної версії третього прототипу танка Ariete. Перше покоління танка з'явилося у 1986 році, серійно його почали випускати наприкінці 1995 року, а останні серійні танки поставили до італійської армії у 2002 році.

Оновлення в танку Ariete торкнулися ходової частини, покращеного бронювання та електроніки. Зокрема танк отримав новий двигун MTCA AMV від компанії IVECO на 1500 кінських сил замість 1200 к.с. Також його оснастили новими гусеницями та коробкою передач.

Зміни торкнулися і бронювання. Ariete отримав покращений захист від протитанкових керованих ракет та РПГ. Корпус танка отримав протимінний захист днища. Також на ньому є модулі, що дають змогу встановлювати додаткові модулі бронювання для операцій з підтримки миру. Для підвищення боєздатності на танк встановили нову оптоелектронну систему та оновили електроніку.

[ + – ] Місця для встановлення додаткової броні

Не торкнулися зміни озброєння — зброєю є гладкоствольна 120-мм гармата Oto Melara. Також на вежі є спарений кулемет 7,62 мм і на даху вежі встановлений ще один кулемет такого ж калібру.

[ + – ] Варіант вгорі для операцій для танкових боїв, а внизу для операцій із підтримки миру

Нагадаємо, під час контрнаступу ЗСУ вперше захопили російський раритетний танк Т-62М.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль почне отримувати глибоко модернізовані танки Merkava IV. Вони отримають новий рівень боєздатності завдяки новим системам та датчикам.