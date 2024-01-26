Морпехам США не хватает десантных кораблей: какие средства станут альтернативой (фото)

Командование Корпуса морской пехоты США вынуждено эксплуатировать скоростные экспедиционные транспортные суда, хотя они и не приспособлены для выполнения амфибийных задач.

Корпус морской пехоты США испытывает нехватку амфибийных и десантных кораблей, что стало, по словам военного руководства, "самой большой угрозой существования" для службы. Американские бойцы в такой ситуации серьезно рассматривают альтернативные варианты, например, использование скоростных экспедиционных транспортных судов или EPF. Об этом говорится в материале Defence News от 26 января.

Заместитель командующего по боевому развитию и интеграции генерал-лейтенант Карстен Хекл в интервью изданию сообщил, что ВМС США стремятся повысить готовность амфибийных кораблей и улучшить своевременное техническое обслуживание. Но поскольку Пентагон пока решает, стоит ли приостановить производство амфибийных кораблей в будущем морская пехота сейчас как никогда серьезно относится к использованию других видов техники.

По его словам, экспедиционный быстроходный транспорт уже несколько раз успешно использовался морскими пехотинцами в Тихом океане. И хотя такие корабли не приспособлены для выполнения амфибийных задач, но морпехам особо выбирать не приходится.

Судно USNS Fall River (T-EPF-4)

Таки образом, отметил генерал, в ходе последних и предстоящих развертываний морские пехотинцы выходят в море нетрадиционными способами.

Между тем директор отдела морских экспедиционных боевых операций Шон Броуди подчеркнул, что выход морских пехотинцев в море на альтернативных кораблях возможен, но нежелателен, поскольку экспедиционные морские базы и EPF, хотя и являются вместительными, не имеют всего необходимого оборудования, хранилищ боеприпасов и других возможностей десантного корабля.

Кратко о EPF

Одним из представителей судов класса EPF является USNS проекта Spearhead, который предназначен для скоростной переброски отдельных подразделений на значительные расстояния.

Конструкция судна представляет собой катамаран из легких алюминиевых сплавов длиной 103 м и шириной 28,5 м. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями MTU 20V8000 M71L мощностью по 12200 л.с. Также энергоустановка включает четыре редуктора ZF 60000NR2H и водометные движители — в итоге катамаран может развить скорость до 43 узлов (до 80 км/ч), а максимальная дальность хода составляет 1200 морских миль.

Судно USNS Fall River (T-EPF-4)

Общая масса нагрузки – около 600 т. Длительность плавания с десантом из 312 человек ограничена 4 сутками. Если же продолжительность 14 суток, то в этом случае перевозится только 104 человека. Кроме того, судно имеет грузовую палубу и вертолетную площадку.

Основной задачей EPF является перевозка солдат и техники, однако согласно планам командования США, транспортные суда не должны участвовать в боях, и им следует полагаться на помощь боевых кораблей.

Грузовая палуба EPF

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке американские военные продемонстрировали свое мастерство в проведении морских операций с использованием малозаметного боевого корабля CCA. По мнению экспертов, эти средства служит жизненно важным активом американских ВМС.