Заключенные, офицеры и мобилизованные: в BBC подсчитали потери России после 24 февраля 2022 года

Российское руководство отрицает большие потери в Украине, но открытые данные свидетельствуют об обратном. Журналисты убеждены, что за время полномасштабной войны Москва потеряла не менее 3 тысяч только офицеров.

Россия продолжает нести большие потери, хоть и отрицает это публично. Открытые источники свидетельствуют, что в Украине погибли более 43 тысяч российских военных. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 26 января российской службой BBC.

РФ привлекает к так называемой "СВО" — полномасштабной войне на территории Украины — гражданских людей. Их часто отправляются в бой, обеспечив устаревшей техникой.

"Основная нагрузка на передовой по-прежнему лежит на мобилизованных, добровольцах (в том числе тех, кто сейчас подписывает контракты с ЧВК "Редут" и ее составляющими) и завербованных из колоний заключенных", — подчеркнули журналисты.

Потери России: мобилизованные

На гражданских, вступивших в ВС РФ уже после начала полномасштабного вторжения, приходится почти 50% всех боевых потерь России.

Из 5169 мобилизованных россиян, чью смерть удалось подтвердить, 80% погибли в течение последнего года. В то же время раненых мобилизованных все чаще признают годными к военной службе и возвращают на фронт.

Потери России: заключенные

Для компенсации своих потерь РФ продолжает активно вербовать заключенных.

"Причем всех, кто подписывает контракт с сентября, обязывают служить уже не шесть месяцев, как раньше, а до конца войны", — отметили в СМИ.

То, что раньше бывшие заключенные имели некоторые "привилегии", вызывало возмущение у родственников мобилизованных. И теперь условия изменились: пребывание на передовой продлили, а помилование от президента заменили на условное освобождение.

Расследователям удалось установить 8062 заключенных, погибших в Украине. Однако их количество на самом деле значительно выше. Те, кому удалось выжить, и родственники погибших подтверждают, что тела многих завербованных в армию заключенных могут не эвакуировать неделями.

Потери России: офицеры

Страна-агрессор теряет в Украине и бойцов из офицерского состава. За время большой войны погибло по меньшей мере 3079 российских офицеров.

Журналисты отметили, что больше всего на боеспособность подразделений влияет именно потеря младших офицеров. Им удалось подтвердить гибель 2278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

"Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь", — говорится в материале.

Потери России: общее количество

В общем расследователям удалось подтвердить гибель 43 014 российских бойцов. В это число не вошли те, кто воевал в составе подразделений пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Однако в издании убеждены, что в РФ похоронено как минимум вдвое больше погибших в Украине. По оценке авторов материала, до конца сентября Москва могла потерять 86 тысяч человек погибшими.

Напомним, директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы якобы готовят революцию в России.

Глава МИД Непала Нараян Пракаш Сауд призвал РФ прекратить вербовать граждан страны для войны в Украине. Он попросил вернуть непальцев, которые воюют в составе ВС РФ, домой.