Из-за войны в Украине Индонезия купит турецкий Atmaca вместо украинского "Нептуна", — СМИ

До начала полномасштабной войны Индонезия подписывала меморандум с украинскими представителями о намерении купить украинские противокорабельные ракеты.

Индонезия решила закупить 45 противокорабельных ракет Atmaca с дальностью 220 км. Об этом сообщает Janes.

Турецкие противокорабельные ракеты способны поражать надводные цели в радиусе 220 км. Индонезия станет первым иностранным заказчиком турецкой разработки. Источники издания утверждают, что контракт охватывает 45 ракет и неназванное количество пусковых к ним. Другие детали не разглашаются, однако известно, что соглашение с индонезийской стороны должно быть подписано PT Republik Defensindo.

В Defense Express добавляют, что ранее Индонезия еще в конце 2020 года рассматривала приобретение украинских противокорабельных ракет "Нептун" с дальностью поражения 320 км. Спецэкспортер ГП "Прогресс" заключала меморандум с Индонезией с намерениями приобрести РК-360 "Нептн". До подписания контракта дело не дошло, потому что на тот момент комплекс еще не завершил всех испытаний, а в условиях полномасштабной войны Украина не продает оружие за границу.

Турция в свою очередь разрабатывает ракеты Atmaca с 2009 года. Первый пуск был осуществлен в 2019 году. Носителем ракет может выступать корвет класса Ada. Разработка боеприпаса происходит для уменьшения зависимости от американских противокорабельных ракет Harpoon. Кроме корабельной версии есть береговая версия под названием Kara Atmaca. Береговая версия имеет большую дальность до 280 км.

Кара Атмака

Напомним, 25 января СМИ писали, что Турция отказывается от некоторых видов западного вооружения.

Ранее Турция ввела в строй первый отечественный фрегат ICG Istanbul .