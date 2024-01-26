"Расшатывают ситуацию": на ЗАЭС увеличился риск ядерной катастрофы, — "Энергоатом"

По словам и.о. председателя компании Петра Котина, в ближайшее время закончится срок хранения топлива на всех шести реакторах, но противник продолжает усугублять ситуацию.

Российские оккупанты продолжают временно контролировать Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего существует новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в Telegram-канале 26 января.

По его словам, в ближайшее время должен истечь разрешенный производителем срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах временно оккупированной атомной электростанции. Срок его хранения — 6 лет.

Соответственно, продолжают в "Энергоатоме", дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, которые установлены с учетом норм безопасности.

То есть в результате это может привести к разрушению целостности топливных элементов и радиационной аварии.

"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячий" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства", — заявил Петр Котин.

В "Энергоатоме" рассказали о новой опасности для Запорожской АЭС из-за оккупантов (иллюстративное изображение) Фото: Скриншот

Напомним, 6 декабря 2023 года сообщалось, что российские оккупанты едва не вызвали выброс ядерного топлива на ЗАЭС. На атомной станции исчезло питание от украинской основной линии 750 кВ, а перед этим была отключена линия 330 кВ. Из-за этого станция была полностью обесточена.

2 декабря в "Энергоатоме" заявляли, что на ЗАЭС едва не произошла радиационная авария. Противник не заинтересован в безопасности на станции, говорил Петр Котин, поэтому риск будет оставаться до тех пор, пока контроль находится в руках противника.