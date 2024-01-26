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В РФ заявили о создании нового имитатора ядерного удара: эксперт раскрыл причины (видео)

Артем Богомаз
Фото: Минобороны РФ | Эксперт рассказал, что может из себя представлять новый российский имитатор ядерного удара (иллюстративное изображение)

По словам представителя Defense Express Валерия Рябых, представленное противником устройство является обычным учебным средством. Они его создают на основе дизельного топлива, керосина и с применением фосфора.

В России заявили, что они смогли создать новый имитатор ядерного взрыва, который якобы должен помочь армии оккупантов тренироваться. Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире "Еспресо.TV" рассказал, что он из себя представляет.

По его словам, имитатор ядерного взрыва был изобретен очень давно и Советский Союз в свое время обладал этими технологиями. Соответственно, это может говорить о том, что Россия потеряла эти разработки и исчерпала свои запасы, поэтому была вынуждена вернуться к старым чертежам.

"На самом деле это обычное учебное средство. А противник использует подобную новость в двух ракурсах. В первую очередь, конечно, с целью информационного воздействия, что в РФ готовятся к ядерному противостоянию. А во-вторых, что они способны изготовить такую штуковину. Следует отметить, что все, кто учился как минимум в военных училищах в советские времена, прошли через обучение с использованием подобных средств. Здесь ничего такого нет", — заявил Валерий Рябых.

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Отдельно военный эксперт добавил, что такое устройство собирают на основе дизельного топлива, керосина и с применением фосфора.

Главная цель имитатора — показать видимость ядерного взрыва и основных его факторов, среди которых: световое излучение, ударная волна, а также формирование так называемого ядерного гриба высотой не менее одного километра, чтобы была возможность за этим наблюдать с расстояния до 30 километров.

"Эта имитация делается в ходе учений для отработки действий подразделений в условиях применения ядерного оружия. То, что они сейчас вернулись к изобретению, которое уже давно было изобретено, это говорит, что до этого они потеряли эти технологии, которые были в Советском Союзе, закончились те почти бесконечные запасы, поэтому и решили поднять старые чертежи, чтобы сделать новое", — подытожил Валерий Рябых.

Напомним, 25 января сообщалось, что в РФ якобы разработали новый метод имитации приближающейся атомной бомбы. В ближайшее время противник планирует провести несколько последовательных военных учений с использованием новой технологии моделирования ядерной войны.