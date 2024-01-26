В РФ заявили о создании нового имитатора ядерного удара: эксперт раскрыл причины (видео)

По словам представителя Defense Express Валерия Рябых, представленное противником устройство является обычным учебным средством. Они его создают на основе дизельного топлива, керосина и с применением фосфора.

В России заявили, что они смогли создать новый имитатор ядерного взрыва, который якобы должен помочь армии оккупантов тренироваться. Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире "Еспресо.TV" рассказал, что он из себя представляет.

По его словам, имитатор ядерного взрыва был изобретен очень давно и Советский Союз в свое время обладал этими технологиями. Соответственно, это может говорить о том, что Россия потеряла эти разработки и исчерпала свои запасы, поэтому была вынуждена вернуться к старым чертежам.

"На самом деле это обычное учебное средство. А противник использует подобную новость в двух ракурсах. В первую очередь, конечно, с целью информационного воздействия, что в РФ готовятся к ядерному противостоянию. А во-вторых, что они способны изготовить такую штуковину. Следует отметить, что все, кто учился как минимум в военных училищах в советские времена, прошли через обучение с использованием подобных средств. Здесь ничего такого нет", — заявил Валерий Рябых.

Отдельно военный эксперт добавил, что такое устройство собирают на основе дизельного топлива, керосина и с применением фосфора.

Главная цель имитатора — показать видимость ядерного взрыва и основных его факторов, среди которых: световое излучение, ударная волна, а также формирование так называемого ядерного гриба высотой не менее одного километра, чтобы была возможность за этим наблюдать с расстояния до 30 километров.

"Эта имитация делается в ходе учений для отработки действий подразделений в условиях применения ядерного оружия. То, что они сейчас вернулись к изобретению, которое уже давно было изобретено, это говорит, что до этого они потеряли эти технологии, которые были в Советском Союзе, закончились те почти бесконечные запасы, поэтому и решили поднять старые чертежи, чтобы сделать новое", — подытожил Валерий Рябых.

Напомним, 25 января сообщалось, что в РФ якобы разработали новый метод имитации приближающейся атомной бомбы. В ближайшее время противник планирует провести несколько последовательных военных учений с использованием новой технологии моделирования ядерной войны.