Судно перевозило нефть российского происхождения, приобретенную по цене ниже верхнего предела, установленного странами "Большой семерки",

Нефтяной танкер фирмы "Trafigura", предположительно перевозивший нефть из России, подвергся нападению со стороны хуситов в Красном море, согласно заявлениям представителей компании. Об этом сообщает Bloomberg.

На выходе из Красного моря танкер был подвергнут ракетной атаке, что представляет собой наиболее масштабное нападение со стороны хуситов за всю их историю.

Ответственность за атаку на судно Marlin Luanda взяли на себя хуситы – повстанцы из Йемена. Это судно транспортировало нефть российского происхождения, используемую для производства пластмассы и бензина. Приобретенная по цене ниже установленного верхнего предела стран "Большой семерки", эта нефть была предметом заявления представителя компании "Trafigura".

По информации аналитической компании Kpler, судно получило свой груз российского происхождения через так называемую процедуру передачи с судна на судно в районе Лаконского залива, расположенного на юге Греции.

Указанный регион играет стратегическую роль в поставках российской нефти на мировой рынок, а также в обработке поставок, соблюдающих установленный верхний предел цен, что может способствовать развитию более скрытых форм торговли.

Тот факт, что "Trafigura", как крупный участник рынка, воспользавшись данным методом, явно свидетельствует о том, что мировые компании готовы прибегать к менее прозрачным методам для осуществления экспорта российских энергоресурсов.

Напомним, что, по мнению политического обозревателя Леонида Швеца, Запад "разминается" на хуситах, и это уже не коалиция "беспокойства", что вызывает вопросы у Кремля.

Также сообщалось, что, по данным журналистов, реакция президента США на атаки хуситов была неоднозначной.