"Обычные трусы": экс-комбриг ВСУ рассказал, как наказать сбежавших из Украины мужчин (видео)

Выехавшие из страны во время полномасштабного вторжения России, не должны ничего решать в Украине. А тех, кто остался и не участвует в войне, нужно "административно принуждать", считает бывший командир 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

Украинские мужчины, бежавшие за границу во время полномасштабного вторжения России, являются "обычными трусами". Их нужно лишить права активного голоса в Украине. Такое мнение выразил бывший командир 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в интервью "Украинской правде".

Военный считает, что сбежавшие мужчины не выполнили свою конституционную обязанность по защите родины.

"То, что они сейчас начинают рассказывать, что эта статья Конституции имеет двойное или тройное толкование, я бы на это не сильно обращал внимание. Они просто убежали. Они — обычные трусы. Я считаю, что их нужно лишить пассивного и активного права голоса в Украине. Они не имеют права здесь ничего решать", — рассказал Мельник.

Однако экс-командир против блокировок счетов и других санкций в отношении покинувших страну. При этом тех, кто остался в Украине и не участвует в войне, нужно "разгромить с помощью административного принуждения".

"Это довольно просто. Их либо поставят в стойло, либо Украина и дальше будет разделена. Сейчас существует слишком сильная корпоративная этика между "Бохолендом" [любителями клубного отдыха] и украинскими властями", — добавил он.

Большая война с Россией, по оценкам Мельника, продлится не один этап. Впереди всех ждут периоды перемирия и обострения. Если Украина еще раз пропустит свой шанс, будет еще сложнее, заключил военный.

Напомним, что в Украине действует военное положение и уклоняющихся от призыва в армию мужчин могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Минобороны Украины ранее заявляло, что работники ТЦК скоро перестанут выдавать без необходимости повестки. После ввода электронного кабинета для военнообязанных все можно будет сделать онлайн.