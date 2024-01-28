"Снаряд попал прямо в комнату": ВС РФ убили последнего жителя села на Сумщине (фото)

Мужчина, который стал жертвой обстрела оккупантов, вел домашнее хозяйство и в свое время отказался от эвакуации из села.

Российские войска убили последнего жителя села Степок Сумской области — 60-летнего Александра Николаевича. В комнату, где находился этот человек, попал снаряд, сообщило "Суспільне" в воскресенье, 28 января.

Село Степок расположено недалеко от границы с Российской Федерацией, рядом с гуманитарным пунктом пропуска "Покровка-Колочиловка". По словам сына погибшего, его отец был последним жителем села, все остальные были эвакуированы. Мужчина узнал о смерти родственника, когда его друзья поехали в среду, 24 января, навестить пожилого человека. Приехав на место, они обнаружили, что дом был разрушен прямым попаданием снаряда.

Во время очередного обстрела оккупанты разрушили дом последнего жителя села Степок Фото: Суспільне

"Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай. Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца", — сказал Руслан, сын погибшего Александра Николаевича.

Российский снаряд попал прямо в комнату, в которой жил пожилой мужчина Фото: Суспільне

Мужчина уточнил, что погибший Александр Николаевич отказался уезжать из села даже тогда, когда оставшихся жителей эвакуировали. Чтобы обеспечить отцу нормальные условия проживания, сын привез пожилому человеку генератор и аккумуляторы. Пенсионер имел свое хозяйство, за которым ухаживал: кобылу, дворового пса и несколько куриц.

Смертельный инцидент журналистам подтвердили и в Краснопольском поселковом совете. Его секретарь Ирина Юхта рассказала, что, скорее всего, российские оккупанты обстреляли дом мужчины прошлыми выходными или в понедельник.

Село Степок расположено у истоков реки Ситная, ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Репяховка (Белгородская область). Село находится на границе с Россией. В 2001 году, согласно переписи населения, в нем проживало 65 человек. Село пострадало в результате геноцида украинского народа, проведенного правительством СССР 1932-1933 годах.

Село Степок Сумской области на карте Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине. Под огонь попали 54-летний мужчина (водитель) и 68-летняя женщина (пассажирка), которые ехали в машине по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. Они оказались братом и сестрой, оба погибли.

А в конце декабря 2023 года в Херсонской области оккупанты расстреляли школьника. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, поводом для расправы над подростком стали подозрения захватчиков, что он якобы сфотографировал запрещенное место.