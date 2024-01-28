"Снаряд попал прямо в комнату": ВС РФ убили последнего жителя села на Сумщине (фото)
Мужчина, который стал жертвой обстрела оккупантов, вел домашнее хозяйство и в свое время отказался от эвакуации из села.
Российские войска убили последнего жителя села Степок Сумской области — 60-летнего Александра Николаевича. В комнату, где находился этот человек, попал снаряд, сообщило "Суспільне" в воскресенье, 28 января.
Село Степок расположено недалеко от границы с Российской Федерацией, рядом с гуманитарным пунктом пропуска "Покровка-Колочиловка". По словам сына погибшего, его отец был последним жителем села, все остальные были эвакуированы. Мужчина узнал о смерти родственника, когда его друзья поехали в среду, 24 января, навестить пожилого человека. Приехав на место, они обнаружили, что дом был разрушен прямым попаданием снаряда.
"Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай. Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца", — сказал Руслан, сын погибшего Александра Николаевича.
Мужчина уточнил, что погибший Александр Николаевич отказался уезжать из села даже тогда, когда оставшихся жителей эвакуировали. Чтобы обеспечить отцу нормальные условия проживания, сын привез пожилому человеку генератор и аккумуляторы. Пенсионер имел свое хозяйство, за которым ухаживал: кобылу, дворового пса и несколько куриц.
Смертельный инцидент журналистам подтвердили и в Краснопольском поселковом совете. Его секретарь Ирина Юхта рассказала, что, скорее всего, российские оккупанты обстреляли дом мужчины прошлыми выходными или в понедельник.
Село Степок расположено у истоков реки Ситная, ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Репяховка (Белгородская область). Село находится на границе с Россией. В 2001 году, согласно переписи населения, в нем проживало 65 человек. Село пострадало в результате геноцида украинского народа, проведенного правительством СССР 1932-1933 годах.
Напомним, ранее мы писали о том, что российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине. Под огонь попали 54-летний мужчина (водитель) и 68-летняя женщина (пассажирка), которые ехали в машине по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. Они оказались братом и сестрой, оба погибли.
А в конце декабря 2023 года в Херсонской области оккупанты расстреляли школьника. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, поводом для расправы над подростком стали подозрения захватчиков, что он якобы сфотографировал запрещенное место.