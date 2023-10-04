"Зачищал" Бучу: в СБУ объявили подозрение россиянину, награжденному "звездой героя" (видео)

Украинская спецслужба допросила российского пленного, который рассказал детали убийства 29-летнего мужчины под Бучей. При этом он четко назвал имя человека, который приказал стрелять.

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В первые дни российского вторжения подразделения ВС РФ оккупировали Бучу в Запорожской области, где занялись убийствами и пытками мирных людей. В июле 2023 года СБУ разоблачило группу из 11 россиян, которые расстреливали украинцев. 4 октября объявлено отдельное подозрение Нурсултану Муссагалееву, поскольку получены доказательства его непосредственного участия в убийствах. О деталях дела Муссагалеева сообщает пресс-служба ведомства.

В заметке напоминают, что делали россияне, зайдя на территорию Украины: с первых дней оккупации начали "зачистки". Целью "зачисток" была ликвидация сил сопротивления и запугивание мирных жителей. В преступлениях РФ принял непосредственное участие командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ Нурсултан Муссагалеев.

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Работники СБУ расследовали смерть мужчины, которого нашли убитым в лесопосадке под Бучей. Они пообщались со свидетелем преступления и уверены, что пытал и убивал именно Муссагалеев. Позже подозреваемый вернулся в РФ, где стал "Героем России" и хвастался своими поступками на росТВ.

Преступления РФ — подробности расстрела в Буче

Отряд Муссагалеева охотился на украинцев, которые проезжали вражеские блокпосты. На блокпосту под селом Дмитровка в 30 км к западу от Бучи задержали 29-летнего мужчину, который ехал в автомобиле. Просмотрели содержимое телефона, увидели фото стройматериалов и начали его обвинять в работе на украинское подполье.

Позже российские солдаты, среди них — подозреваемый, отвезли украинца в лес и начали пытать, требуя, чтобы он "признался". Через некоторое время командир разведвзвода 104 ДШП отдал личный приказ — мужчину расстреляли, а тело оставили в лесу.

Следователи получили доказательства против россиянина благодаря военному ВС РФ, который попал в плен к бойцам Сил обороны Украины. Он рассказал детали преступления, подтвердил причастность Муссагалеева. Также СБУ стали известны имена еще двух причастных — старшего сержанта Алексея Колесникова и командира 2-го отделения разведвзвода сержанта Александра Виселкова.

Сейчас объявлено подозрение только Нурсултану Муссагалееву — его подозревают по частям 1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса — нарушение правил войны. Когда он попадет в суд Украины, то может быть наказан 15 годами заключения или пожизненным.

Пресс-служба также отметила, что в России фигуранта называют героем. Например, свою "звезду героя" он получил летом 2023 года. Также на российских порталах можно увидеть, как он появляется в СМИ и участвует в различных региональных мероприятиях. Указано, что он до сих пор участвует в боевых действиях в Украине.

СБУ опубликовали видео допроса российского пленного, который рассказал о преступлениях фигуранта. Мужчина заявил, что подозреваемый своим ртом отдал приказ "устранить" украинца.

Отметим, поступки РФ в первые дни вторжения, которые произошли в Буче, получили название "Бучанская резня" или "геноцид в Буче". За время оккупации россияне убили 420 украинцев. Расследованием этих преступлений занимается Международный уголовный суд.

Напоминаем, СБУ установили фамилии 11 российских чиновников, причастных к совершению диверсий на территории Украины и ЕС. Среди их преступлений — подрыв склада боеприпасов в Чехии. Также вставили личность "кадыровца", который пытал украинских военных. Преступник действовал на территории временно оккупированной части Запорожской области: издевался над пленными бойцами ВСУ и требовал деньги у родственников.