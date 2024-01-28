Третья мировая война близко: Иран может изготовить 12 ядерных бомб за 5 месяцев, – физик из США

Серьезные запасы обогащенного урана позволят Тегерану ускориться и создать "сырые" ядерные бомбы в первой половине 2024 года. Разработку оружия массового поражения продолжат на меньших по размеру и более замаскированных ядерных объектах.

Иран получит достаточно урана, чтобы изготовить 12 ядерных бомб за пять месяцев, опасения по поводу возможной Третьей мировой войны возрастают. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на комментарий американского физика, бывшего инспектора ООН по вооружениям Дэвида Олбрайта.

Иранские ученые обладают знаниями для создания "оружия Судного дня" и это уже является "прискорбной реальностью". У Тегерана может быть достаточно радиоактивного материала, чтобы за месяц произвести шесть бомб, посчитал ученый.

Олбрайт заявил, что США и европейские союзники 28 декабря прошлого года осудили иранскую программу обогащения урана и увеличение его производства с 60 до 90 процентов. Если тенденция сохранится, в ближайшем будущем Иран получит десятки ядерных боеголовок.

"Такой уровень обогащения использовался в проектах по разработке ядерного оружия в Иране в начале 2000-х годов под кодовым названием "План Амад", — пояснил специалист.

Тегеран может ускориться и создать несколько "сырых ядерных вооружений" в первой половине 2024 года. Ускоренная программа может быть реализована за полгода, в нее войдут мероприятия, проводимые на гораздо меньших по размеру и более замаскированных объектах.

"Этот путь — надежный способ для Ирана утвердиться в качестве ядерной державы, оставляя при этом мало времени для реакции международного сообщества", — рассказал аналитик.

Фокус ранее писал об увеличении вероятности прямого противостояния США и Ирана на Ближнем Востоке. Американский контингент в регионе насчитывает более 30 тысяч военных.

Иранские военные и их прокси периодически наносят удары по объектам в Ираке и Сирии. В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США в Эрбиле.