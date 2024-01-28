"На определенном этапе": генсек НАТО сказал, когда Украину пригласят в Альянс

По мнению Йенса Столтенберга, главное — не прекращать военную поддержку Украины. Если позволить президенту РФ победить, поднимут голову другие авторитарные режимы.

Украину могут пригласить вступить в НАТО "на определенном этапе". Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News.

Столтенберг напомнил, что изначально НАТО создавали для предотвращения войны. По его словам, военная поддержка Украину — это "хорошее дело" для Альянса и США.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, в СССР назвали это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, Швеции и Финляндии, а также у Украины", — подчеркнул он.

Российский президент Владимир Путин не должен достичь желаемых целей в Украине. Другие авторитарные режимы последуют его примеру и следующим может быть Тайвань, заметил генсек.

Американская поддержка Киева сильно ослабляет военный потенциал России, а выделенные на это из бюджета США средства используются в Штатах, так как за эти деньги покупают американское оружие.

"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить стать полноценным членом Альянса", — резюмировал он.

Напомним, в Румынии некоторые политики хотят отказаться от членства в НАТО ради аннексии части территории Украины. А глава венгерской ультраправой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье в случае проигрыша Украины в войне с Россией.

Страны-члены НАТО всерьез обдумывают сценарии возможного нападения России. Москве может понадобиться на подготовку к войне три–четыре года.