"Отхватим куски Украины": националисты из Румынии и Венгрии мечтают объединиться с РФ

Лидер румынской нацпартии Клаудиу Тырзиу считает, что аннексия части украинской территории намного лучше членства в НАТО. Его венгерский единомышленник Ласло Тороцкаи открыто заявляет о желании захватить Закарпатье, если Украина проиграет войну с Россией.

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Аннексия части территории Украины стоит того, чтобы Румыния пожертвовала членством в НАТО. Об этом заявил лидер румынской националистической партии АUR (Альянс за Союз румын) Клаудиу Тырзиу, выступая с речью в городе Яссы, его процитировало издание Newsweek.

При этом Тырзиу считает, что Румыния останется беззащитной перед возможной российской агрессией. Из-за этого он поддерживает идею потепления отношений между Румынией и Россией.

"Я признаю необходимость сотрудничества между нашими странами и готов внести свою лепту. Но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет этого", — рассказал политик.

По мнению Тырзиу, Румыния "зажата между двумя империями, которые нарушают ее суверенитет". Очевидно, он говорил о России и странах НАТО.

"Позиция партии АUR заключается в том, что НАТО, для вступления в который Румыния приложила огромные усилия, чтобы защититься от русских. Но они уже 12 раз вторглись в нашу страну. НАТО — лишь одна из империй, с которой нам приходится сотрудничать, чтобы отхватить куски Украины", — заявил глава нацпартии.

Newsweek отмечает, что Клаудиу Тарзиу заявлял о готовности объединиться с Россией всего через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Венгрия претендует на Закарпатье

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank ("Наша Родина") Ласло Тороцкаи практически одновременно с Клаудиу Тырзиу заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье, если Украина проиграет войну с Россией.

"Если в результате войны государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье", — заявил Тороцкаи.

Ласло Тороцкаи не первый раз выступил с антиукраинскими заявлениями. В ноябре 2022 года он говорил о желании, чтобы у Венгрии и Польши были общие границы, намекая на Закарпатье.

В День независимости Польши Тороцкаи публиковал фотографию, которую сделали после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году. На снимке поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.

Напомним, румынские фермеры и аграрии с 13 января блокировали движение грузовиков из Украины из-за экспорта аграрной продукции. Госпогранслужба Украины 19 января заявила о разблокировке движения перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", напротив украинского КПП "Красноильск".

Фокус ранее писал, что первые 18 истребителей F-16, которые Нидерланды хотели поставить Украине, должны были оказаться в Румынии. Украинские пилоты учились управлять этими самолетами на румынской авиабазе в Констанце.