Китай разместил четыре боевых корабля возле Тайваня: подробности

По данным журналистов, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване корабли будут действовать совместно с комплексами ПВО с целью не допустить приближения к острову военных других стран.

На морских просторах вблизи острова Тайвань были размещены четыре военных корабля, принадлежащих Вооруженным силам Китая. Об этом сообщает издание Yomiuri.

Согласно данным издания, Пекин надеется оказать давление на тайваньскую администрацию в период мира, размещая военные корабли в указанной акватории.

Отмечается, что при возникновении чрезвычайной ситуации на Тайване корабли будут действовать в комплексе с системами противовоздушной обороны с целью предотвратить приближение военных сил других стран к острову.

Согласно информации от нескольких источников, четыре судна находятся вблизи западных берегов Японии, а также в морских зонах к юго-западу и северу от Тайваня.

Эксперты подчеркивают, что действия Китая направлены на укрепление своих возможностей в предотвращении вторжения в зону вокруг Тайваня вооруженных сил других стран. Эта тактика нацелена на предотвращение проникновения военных сил США в "первую цепь островов", объединяющую Тайвань с архипелагами Нансей и Филиппинами.

Напомним, что метеозонды, которые дрейфуют в сторону Тайваня уже по меньшей мере семь недель, эксперты по вопросам обороны назвали новейшей тактикой Китая в рамках кампании давления на Тайвань. Власти КНР обещают однажды насильственно присоединить самоуправляющийся соседний остров.

Ранее возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа называют глобальной проблемой. ВМС США в феврале 2023 года выловили из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата. Воздушный шар из Китая сбил 4 февраля истребитель ВВС. По данным СМИ, размер аэростата превышал "три школьных автобуса". Китай заявил, что это был гражданский аппарат, который случайно сбился с курса.