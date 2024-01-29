На фоне войны в Украине: Индия хочет отказаться от закупки российского оружия, — Reuters

По данным журналистов, Индия постепенно переориентируется на Запад, поскольку США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индия активно стремится уменьшить зависимость от России, особенно после того, как военные действия РФ против Украины серьезно подорвали возможность поставки комплектующих и запчастей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что Индия на протяжении многих лет выступала в качестве ведущего мирового импортера военного оборудования РФ, в настоящее время государство постепенно перенастраивает свою стратегию в сторону сотрудничества с Западом, особенно учитывая стремление США к укреплению партнерских отношений в регионе Индо-Тихого океана.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия Россия предоставила Индии около 65% всего объема закупок военного оборудования, что превышает 60 миллиардов долларов. Однако в результате военных действий в Украине наблюдается ускоренный процесс диверсификации военной базы Индии.

"Мы вряд ли подпишем какую-то крупную военную сделку с Россией. Это было бы "красной линией" для Вашингтона", — сказал Нандан Унникришнан, эксперт по вопросам России в аналитическом центре Observer Research Foundation в Нью-Дели.

Согласно высказываниям экспертов и чиновников, Россия открыто призывала Индию к усилению военных связей, но премьер-министр Нарендра Моди сфокусировал свое внимание на развитии внутреннего производства, внедряя западные технологии.

Подобные усилия эффективно внедряются в рамках программы "Make in India" под руководством Моди, которая стимулирует развитие внутреннего производства. Согласно заявлениям министра обороны Индии, в течение ближайшего десятилетия планируется выделить почти 100 миллиардов долларов на военные заказы, что подчеркивает стремление страны к укреплению собственных оборонных возможностей.

Индия и США выражают намерение "ускорить" технологическое сотрудничество, включая совместное производство в области оборонной промышленности. В 2023 году между странами было заключено соглашение, в соответствии с которым компания General Electric начнет производство своих истребительных двигателей в Индии. Это стало первым подобным шагом США в отношении стран, не являющихся их союзниками.

Напомним, что 29 декабря сообщалось, что РФ и Индия обсуждают совместное производство оружия, несмотря на войну в Украине. Товарооборот между РФ и Индией в прошлом году превысил 50 млрд долларов. Ожидается, что в этом году показатели еще больше вырастут.