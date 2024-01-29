"Они не должны этого делать": Зеленский осудил ТЦК за "принудительную" мобилизацию на улицах

Глава государства считает, что процесс призыва в Силы обороны должен быть справедливым и честным. Поэтому он рассчитывает, что в скором времени вопрос мобилизации будет решаться в диджитал-формате.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников военкоматов являются неправильными. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка подметила, что в сети появилось множество видеозаписей, на которых запечатлены моменты задержания мужчин военными прямо на улицах. В своем вопросе она задала, какова цена личной свободы в условиях военного положения в стране.

"Да, есть такие случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", – ответил Зеленский.

Он заявил, что уже выступил с просьбой к военным и депутатам о внесении изменений в новый проект закона о мобилизации в Украине, чтобы сделать невозможными "шансы ТЦК ходить по улицам".

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет проблем решить этот вопрос современно", — добавил президент.

Кроме того, президент Украины заявил, что армию нашей страны можно назвать миллионной. Он уточнил, что на самом деле численность Вооруженных сил составляет 880 тысяч.

В этом же интервью Владимир Зеленский предупредил о последствиях задержки помощи от США. По словам президента, если Украина не получит помощь, которая около шести месяцев задерживается Палатой представителей Конгресса США, то мир, в итоге, будет иметь три последствия таких действий. Среди прочего, под угрозой войны окажутся страны Европейского Союза, поскольку российские власти увидят, что могут воевать без последствий.