День памяти Героев Крут: в Украине чествуют 106-годовщину битвы

Около 600 украинских военных и студентов приняли бой против большевиков, которых было в разы больше.

29 января 1919 года состоялся бой на станции Круты. Сотни украинских молодых бойцов дали бой нескольким тысячам большевиков. Бой под Крутами состоялся 106 лет назад. Фокус собрал факты и значение многочасового боя.

Силы сторон УНР и большевиков

На железнодорожной платформе в Крутах к обороне готовилось около 600 украинских военных и студентов, которые имели 16 пулеметов и одну пушку. Красноармейцы под командованием капитана Муравьева имели в разы больше сил, около 6-7 тысяч военных.

Схема боя под Крутами

Бой начался 29 января 1919 года и продолжался около 6-7 часов. За это время красные оккупанты потеряли до 300 человек. Потери со стороны УНР были около 70-100 бойцов. Известно, что во время боя украинские части получили приказ отступать. Около 30 студентов из разведывательного подразделения попали в плен, но большую часть группу большевики расстреляли. Им посвятил стихотворение "Памяти тридцати" Павел Тычина.

Кто командовал украинскими силами

Украинскими подразделениями командовал Аверкий Гончаренко — бывший офицер российской императорской армии. На момент боя он был командиром куреня Первой украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого. В общем Гочаренко работал в Военном министерстве Украинского государства Павла Скоропадского, а в 1919 году был одним из соратников Петлюры.

После войны Аверкий Гончаренко поселился на Галичине. Во времена Второй мировой войны воевал в дивизии "СС Галичина". Умер в 1980 году в эмиграции в Соединенных Штатах.

Значение битвы при Крутах

Несмотря на поражение украинской стороны, битва под Крутами имела большое влияние. 9 февраля удалось подписать Брестский договор со странами Четвертного союза, который состоял из Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Он признавал самостоятельность УНР, а армия получила поддержку из стран для борьбы с большевиками.

Также наступление большевиков было задержано на несколько дней, что позволило Симону Петлюре подавить восстание большевиков на заводе "Арсенал".День памяти Героев Крут: в Украине чтят 106-летие битвы2