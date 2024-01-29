Значительные потери: британская разведка назвала количество уничтоженной бронетехники РФ

По данным Минобороны Британии, Россия сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем.

Сухопутные военные силы РФ с момента начала полномасштабного вторжения и до 25 января 2024 года понесли масштабные потери в Украине — примерно 2600 основных боевых танков и 4900 других военных бронированных транспортных средств. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как сообщили эксперты, в 2023 году потери техники России снизились приблизительно на 40% по сравнению с предыдущим годом.

"Весьма вероятно, что снижение темпов истощения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонительной позиции", — говорится в сообщении.

С начала октября 2023 года российские военные начали активные военные действия на востоке Украины, переходя в наступление.

За этот период оккупанты понесли значительные потери, а именно приблизительно 365 танков и 700 бронемашин. Однако, несмотря на это, продвижение в территориальном плане оказалось небольшим.

"Однако Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и, следовательно, сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в обозримом будущем", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что на Марьинском направлении российские оккупанты пытаются продвигаться вглубь территории Украины малыми штурмовыми группами. На подходах бойцы Сил обороны атакуют их дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что ВСУ отошли из Крохмального. Продвижение россиян на этом участке фронта было прогнозируемым, учитывая их активизацию на Харьковщине и большие человеческие ресурсы.