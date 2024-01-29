Оккупанты планируют начать ремонт БДК "Минск", — росСМИ

Ранее российские источники уже заявляли, что для ремонта "Минска" они могут взять захваченный украинский БДК "Константин Ольшанский" того же проекта 775.

13 сентября Украина нанесла ракетный удар по российскому большому десантному кораблю "Минск" и субмарине "Ростов-на-Дону". Теперь в РФ заявляют о начале ремонтных работ в 2024 году. Об этом сообщает государственное российское агентство ТАСС.

Во время ракетного удара Storm Shadow большой десантный корабль "Минск" фактически потерял надкорабельную надстройку. Несмотря на это источники издания со ссылкой на оккупационные структуры Крыма заявляют, что решение о ремонте уже якобы принято.

"ВДК стоит у причальной стенки, у него повреждена надстройка. Его ремонт начнется в текущем году, соответствующее решение принято", — заявил собеседник.

Уничтожен БДК "Минск" Фото: Крымский ветер

Ранее источники издания сообщали, что для восстановления "Минска" они могут взять надстройку с захваченного украинского БДК "Константин Ольшанский", который после аннексии Крыма остался на полуострове. Корбали построены по одному проекту 775 и надстройка на украинском большом десантном корабле изготовлена из алюминиево-магниевого сплава.

Стоит отметить, что независимые OSINT-аналитики из проекта Oryx, где ведут список потерь на основе открытых данных, внесли БДК "Минск" в категорию поврежденных, но скорее всего он не подлежит экономическому восстановлению.

Напомним, 13 сентября на территории временно оккупированного Севастополя прогремели громкие взрывы. Оказалось, что целями атаки стали большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

14 сентября сообщалось, что у России не получится "спрятать" свои корабли от ударов.