Удар БПЛА по американской базе в Иордании: Байден заявил, что США "будут отвечать" (видео)

По словам американского президента, Вашингтон привлечет к ответственности всех виновных в атаке, в результате которой 3 военных погибли и более 30-ти получили ранения.

Президент Джо Байден заявил в воскресенье, 28 января, что США "ответят" на ночной удар беспилотника на северо-востоке Иордании, недалеко от сирийской границы, в результате которого погибли три американских военнослужащих и десятки получили ранения. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Байден обвинил поддерживаемые Ираном военизированные формирования в первой гибели американцев после нескольких месяцев нападений этих группировок на американские войска на Ближнем Востоке.

Как пишет The Washington Post, президент США в ходе визита в Южную Каролину попросил минуту молчания во время выступления в банкетном зале баптистской церкви.

"Вчера вечером у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы потеряли трех храбрецов в результате нападения на одну из наших баз", — сказал он. После минуты молчания Байден добавил: "И мы будем отвечать".

Атака на базу США в Иордании

28 января Центральное командование США сообщило, что трое военнослужащих США погибли и несколько человек получили ранения в результате падения ударного дрона на базу на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. Ранения получили по меньшей мере 34 человек. Восьмерым военнослужащим, получившим ранения, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания медицинской помощи на более высоком уровне, но их состояние стабильно. Все остальные военнослужащие проходят полное обследование для последующего лечения.

Сообщается, что нападение произошло на базе материально-технического обеспечения, расположенной в башне 22 иорданской оборонной сети.

"На базе дислоцировано около 350 военнослужащих армии и ВВС США, которые выполняют ряд ключевых вспомогательных функций, включая поддержку коалиции по окончательному разгрому ИГИЛ", — говорится в сообщении командования США.

Байден заявил, что нападение совершили "поддерживаемые Ираном радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке".

"Не сомневайтесь: мы привлечем к ответственности всех виновных — в то время и тем способом, которые мы выберем", — добавил американский президент.

Иран отрицает свою причастность к атаке беспилотника на базу США в Иордании

Иранское правительство в понедельник дистанцировалось от атаки беспилотника-камикадзе, совершенной проиранскими ополченцами на позиции американской армии в Иордании, сообщает Euronews.

По словам Тегерана, претензии США являются "необоснованным обвинением", направленным на "втягивание" Вашингтона в конфликт.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что "группы сопротивления в регионе не получают приказов от Ирана относительно своих решений и действий".

Он также заявил, что "повторение необоснованных обвинений в адрес Ирана является проекцией и заговором тех, кто заинтересован в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты в новую битву в регионе".

Напомним, 29 января агентство Bloomberg писало, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность нанести удар по Ирану в связи с атакой иранского беспилотника в Иордании.

Ранее, 22 января, иранские прокси совершили атаку на американские войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке. В результате удара пострадало несколько американских и иракских военнослужащих.