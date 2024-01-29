Эскалация на Ближнем Востоке: Байдена толкают на жесткий ответ Ирану из-за атаки на военную базу

Некоторые американские законодатели призывают главу Белого дома "ударить по Ирану" быстро, сильно и решительно. Вместе с тем возникают опасения, что это может привести к открытому столкновению Ирана и США.

США не исключают нанесения удара по Ирану в ответ на атаки американских военных баз на Ближнем Востоке. При этом президент Джо Байден сталкивается с давлением по поводу более жестких ответных мер чем те, что США предприняли до сих пор в отношении иранских прокси. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Нападение на военную базу США

Согласно данным Центрального командования США, американская военная база в Иордании под названием "Башня 22", которая расположена недалеко от границы с Сирией, была атакована беспилотником. В результате атаки три американских военнослужащих погибли, а число американских военнослужащих, получивших ранения, достигло по меньшей мере до 34 человек.

"Нападение произошло на базе материально-технического обеспечения, где дислоцировано около 350 военнослужащих армии и ВВС США, которые выполняют ряд ключевых вспомогательных функций, включая поддержку коалиции по окончательному разгрому ИГИЛ", — говорится в пресс-релизе.

Ответ Вашингтона

Американские военные предлагают "более решительные действия", чем предпринимались после начала паалестино-израильского конфликта. Это нападение ставит Байдена перед решением, которое возможно будет одним из самых важных за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от дальнейших действий в регионе.

"Мы будем привлекать всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", — заявил глава Белого дома.

Некоторые американские законодатели, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, призывают Байдена нанести удар по иранской территории.

"Ударьте по Ирану прямо сейчас. Ударьте их сильно!", — сказал Грэм, который давно уже не скрывает воинственного отношения к Ирану.

"Реакция администрации Байдена на данный момент лишь спровоцировала новые нападения. Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир", — заявил другой республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам Роджер Уикер.

В то же время возникают опасения, что это может привести к открытому столкновению Ирана и США. Кроме того, существует вероятность секретной военной операции против Ирана, в рамках которой американцы могут нанести существенный ущерб иракским силам. При этом участие в ней военных США будет максимально скрыто.

Администрация Байдена может также нанести удар по иранским чиновникам, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, приказав убить генерала Касема Солеймани в Багдаде в 2020 году, отмечают журналисты

По мнению бывшего офицера национальной разведки Джонатана Паникоффа, Белому дому придется придерживаться очень деликатной линии, пытаясь отреагировать достаточно решительно, чтобы восстановить безопасность в регионе и при этом не предпринимать ответных действий, которые ведут к эскалации конфликта.

Реакция Ирана

Между тем Тегеран всячески отрицает свою причастность к атаке на "Башню 22" и в целом пытается дистанцироваться от нападения на американцев. Представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани 29 января заявил, что так называемые группы сопротивления в регионе "не получают приказов от Исламской Республики Иран".

"Обвинения в том, что Иран причастен к нападению беспилотников, в результате которого погибли три американских солдата и десятки получили ранения, беспочвенны", — сказал иранский дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что война между Израилем и ХАМАС уже вышла за пределы страны. Теперь на Ближнем Востоке увеличивается вероятность прямого противостояния США и Ирана.