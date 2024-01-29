"Стоим на пороге Третьей мировой войны": Трамп назвал Байдена виновным в атаке Ирана

Трамп подчеркнул, когда он был бы президентом, Иран не решился бы на удар, а Россия не атаковала бы Украину.

После атаки беспилотника на базу в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний руководитель американского государства Джо Байден подтолкнул мир к Третьей мировой войне. Соответствующее заявление он сделал в Truth Social.

Лидер республиканцев обвинил Байдена в предоставлении Ирану "миллиардов долларов". По его словам, эти средства были использованы Тегераном для "распространения кровопролития и резни по всему Ближнему Востоку".

"Эта дерзкая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасным и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", — заявил Трамп.

По его словам, администрация Байдена ответила ударом, заявив, что те, кто пытается "политизировать национальную безопасность, являются нелогичными и наносят ущерб безопасности США". Трамп отметил, когда он был бы президентом, Иран не решился бы на такой шаг. С его слов, также, не произошло бы нападения ХАМАС, который поддерживает Иран, на Израиль, а также Россия не напала бы на Украину.

Удар Ирана по войскам США и реакция Белого дома

Администрация президента Джо Байдена, как сообщает Bloomberg, рассматривает возможность нанести удар по Ирану в связи с атакой иранского беспилотника в Иордании, приведшей к гибели трех американских солдат. Атака заставляет Байдена принимать решение, которое станет одним из самых важных за время его президентства. Он может решить наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его действий в регионе. В то же время это может привести к прямой конфронтации США с руководством Тегерана.

Напомним, 29 января президент Украины Владимир Зеленский объяснил последствия задержки помощи от США. Глава государства уверяет, что Германия может не бояться угрозы со стороны РФ, если передаст нужное оружие ВСУ.