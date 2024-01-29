"Точно нет": Зеленский не принимал решение про увольнение Залужного, — Никифоров

По словам пресс-секретаря президента Украины, глава государства не подписывал указов про кадровые перестановки. На вопрос об отставке Главнокомандующего ВСУ он ответил отрицательно.

Слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" 29 января.

По его словам, глава государства не принимал решение об отставке Валерия Залужного. Журналисты спросили о представителя Офиса президента об этом, на что он ответил: "Точно нет".

Официальной информации по поводу увольнения Главнокомандующего ВСУ все еще нет.

Валерий Залужный уволен или нет: что известно

29 января СМИ написали, что президент Украины мог принять окончательное решение касаемо Валерия Залужного и уже собирается подписать указ. Бывший нардеп Борислав Береза утверждал, что информацию он получил сразу от нескольких источников в Офисе президента, а вот журналист Руслан Цымбалюк утверждал, что место Главнокомандующего ВСУ якобы займет начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Официальных данных по этому поводу нет.

Источники Фокуса в правоохранительных органах не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

А вот источники издания "Украинская правда" заявили, что вопрос увольнения Валерия Залужного продолжают рассматривать, однако официального указа нет.

"Его (Залужного — ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно, послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что украинцы против отставки Залужного независимо от доверия к Зеленскому. Как показал соцопрос, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяют 92% граждан. Мнения относительно конфликта с президентом Владимиром Зеленским разошлись, но отставку военачальника большинство опрошенных не поддерживает.