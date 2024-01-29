"Очень-очень много ресурсов": 44 тысячи оккупантов брошены на Купянское направление, — Фитьо (видео)

По словам представителя ВСУ, численность ВС РФ постоянно отслеживается, уменьшается, но военно-политическому руководству страны-агрессора удается восполнять потери.

На Купянском направлении сосредоточена группировка российских войск численностью 44 тысячи человек. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" дислоцировано 200 тысяч российских оккупантов. Об этом в эфире "Київ24" 29 января заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Украины, подполковник Владимир Фитьо.

По словам представителя ВСУ, численность российских войск постоянно отслеживается, она уменьшается, но все же военно-политическому руководству страны-агрессора удается восполнять потери.

Отчасти за счет мало защищенных и уязвимых слоев населения РФ. Фитьо привел в пример случай, когда на передовую в Украину из РФ отправили гражданина без среднего образования, заключившего контракт, чтобы оплатить ипотеку.

"Не стоит недооценивать врага, потому что есть большая проблема недооценки. Мы воюем с сильной армией, хорошо оснащенной армией, у которой очень-очень много ресурсов", — предупредил Фитьо.

Напомним, что украинский военнослужащий рассказал, что российские войска подготовили для штурма Табаевки Купянского района "огромное число" военных. Российские источники сообщили о захвате населенного пункта в районе Купянска, но в ВСУ эти данные не подтвердили.

Также сообщалось, что, по словам офицера ВСУ, российские войска собрали 40-60-тысячное войско для штурма Авдеевки, который должен начаться в ближайшие дни. Непосредственно перед штурмом дислоцируют еще порядка 20 тысяч человек.