Надежды Украины на победу над Россией исчезают, — The Washington Post

На Западе ожидают, что впереди будет "неурожайный" год — истощенные ВСУ сосредоточатся больше на обороне, чем на деоккупации захваченных РФ территорий, пишет The Washington Post.

Запад уже упустил свой лучший шанс позволить Украине полностью освободить свою территорию, потому что медленно предоставил военную поддержку Украине из-за страха спровоцировать возможную эскалацию с Россией и слишком тщательно калибровал эту поддержку, что подорвало украинские военные усилия. Об этом пишет The Washington Post.

"Трудно игнорировать ощущение отчаяния в украинских коридорах власти. Прошло почти два года после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, власть в Киеве продолжает обращаться к партнерам на Западе: дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств", — говорится в публикации.

Отмечается, что официальные лица США и их западные коллеги ожидают, что впереди будет "неурожайный" год, когда все более истощенная украинская армия будет сосредотачиваться больше на консолидации своей обороны, чем на деоккупации захваченных РФ территорий.

"Взгляд США на ход конфликта подрывает заявленные Зеленским амбиции изгнать Россию до октября этого года", — пишет издание.

На прошлой неделе официальные лица Пентагона пришли с пустыми руками на ежемесячную координационную встречу с 50 странами по Украине, поскольку будущие деньги США на вооружение и помощь были захвачены внутренней политикой. Отчеты свидетельствуют о том, что на передовой запасы боеприпасов и артиллерийских снарядов для многих украинских подразделений заканчиваются.

"Нас спрашивают, какой у нас план, но мы должны понимать, какие ресурсы мы будем иметь. Сейчас все указывает на то, что у нас будет меньше, чем в прошлом году, когда мы пытались провести контрнаступление, но это не получилось. Если будет еще меньше, то понятно, какой будет план. Это будет защита", — цитирует газета украинского нардепа Романа Костенко.

Аналитики считают, что президент России Владимир Путин ожидает возможного возвращения к власти экс-президента Дональда Трампа, и что он может сократить поддержку Украины и дружественно отнестись к проблемам безопасности Кремля в Восточной Европе.

Как пишет издание, Запад уже упустил свой лучший шанс позволить Украине полностью освободить свою территорию, потому что западные правительства медленно оказывали военную поддержку Украине из-за страха спровоцировать возможную эскалацию с Россией и тщательно калибровали свою поддержку, что подорвало украинские военные усилия.

"Соединенные Штаты и их партнеры воздержались от поставок Украине средств западного производства в то время, когда они имели бы наибольший эффект, и запретили Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на российской территории. К тому времени, когда многие из этих западных систем действительно прибыли, на втором году войны, Россия перестроила оборону, мобилизовала сотни тысяч войск и перевела свою промышленность на военное положение. Лучшее окно возможностей для четкой и быстрой украинской победы исчезло", — цитирует The Washington Post международного корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

Напомним, что на Купянском направлении сосредоточена группировка российских войск численностью 44 тысячи человек. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" дислоцировано 200 тысяч российских оккупантов.

Также сообщалось, что ВС РФ собрали 40-60-тысячное войско для штурма Авдеевки, который должен начаться в ближайшие дни.