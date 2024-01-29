Даже у армии США могло бы не хватить сил преодолеть оборонительные позиции ВС РФ в Украине, — Foreign Affairs

Оттягивание времени с поставкой Украине вооружения сыграло не на руку украинскому контрнаступлению, потому что за это время РФ уменьшили свою зависимость от крупных узлов поставки и научилась глушить сигналы GPS для наведения ATACMS и HIMARS, пишет СМИ.

Related video

Летнее контрнаступление Украины 2023 года, о котором много говорили, не удалось. Если бы оно таки произошло, сухопутный коридор в Крым был бы блокирован, и это могло бы убедить Путина прекратить войну. Впрочем, с такой задачей не смогли бы справиться даже подготовленная армия США. Об этом говорится в материале издания Foreign Affairs.

Как пишет СМИ, США обвиняют в неудачном наступлении Украины, поскольку не все просьбы Киева о помощи были удовлетворены.

Важно

Вариант не хуже F-16: что удерживает США от отправки штурмовиков А-10 в Украину

"Например, если бы Соединенные Штаты предоставили истребители F-16, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, или танки Abrams раньше и в большем количестве, Украина могла бы прорваться. Ракеты ATACMS позволили бы Украине поражать более глубокие цели, особенно в удерживаемом Россией Крыму, и это, в частности, снизило бы эффективность российской логистической системы", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что оттягивание времени с поставкой Украине вооружения сыграло не на руку украинскому контрнаступлению, потому что за это время ВС РФ уменьшили свою зависимость от крупных узлов поставки в пределах досягаемости оружия, а также научились глушить сигналы GPS, которые используют для наведения ATACMS и HIMARS.

Некоторые американские офицеры считают, что украинский Генеральный штаб разбавил боевую мощь страны, распределив усилия на три фронта, а не на одну ось, оставив войска на каждом фронте слишком слабыми, чтобы достичь успеха. Из-за распыления усилий и ограниченной подготовки ключевых подразделений, с этой точки зрения, украинцы остались без возможности эффективно использовать имеющиеся у них средства.

"Если бы украинские силы были лучше обучены и сосредоточены, они прорвались бы в 2023 году. Возможно. Российская оборона в 2023 году была глубокой, хорошо подготовленной, перед ней стояли большие минные поля, поддерживались мобильными резервами и имели гарнизон войск, которые сражались ожесточенно во время нападения. Такой прорыв обороны исторически оказался очень сложным даже для хорошо подготовленных нападающих с сосредоточенными основными усилиями", — пишет издание.

В качестве примера, СМИ приводит несколько подобных наступательных операций, в частности, говорится о том, что успешными они были очень редко.

Американское наступление в ходе операции "Буря в пустыне" 1991 года отвоевало Кувейт за 100 часов, но этому способствовали фатально неисправные боевые позиции Ирака и ограниченные навыки иракских солдат. Подобным образом украинские наступательные операции на Киев и Харьков в 2022 году прорвали неглубокую, чрезмерно растянутую российскую оборону, а украинское наступление на Херсон в 2022 году разгромило материально неустойчивую российскую оборону, которая была изолирована на западном берегу реки Днепр.

К 2023 году россияне адаптировались и развернули более глубокую защиту без географической уязвимости, которая подорвала их в Херсоне и они достаточно научились на своих неудачах.

"Возможно, противник с навыками и подготовкой уровня США мог прорваться, как обычно имеют в виду те, кто подчеркивает обучение или принятие оперативных решений. Но большое преимущество в навыках и мотивации нужно, чтобы нарушить подобные защиты. Украина этого не имела в 2023 году, и непонятно, даже американские войска будут иметь разницу в навыках, достаточную для выполнения такой сложной задачи", — пишет Foreign Affairs.

Напомним, что в Совбезе РФ призвали готовиться к войне с Западом после окончания "горячей фазы" против Украины.

Ранее сообщалось, что в США одобрили поставки F-16 для Турции и F-35 для Греции. В результате "перетягивания геополитического каната" Турция получит 40 новых истребителей F-16, тогда как ее региональный соперник — Греция — получит 40 самолетов F-35.