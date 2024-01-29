Навіть у армії США могло б не вистачити сил здолати оборонні позиції ЗС РФ в Україні, — Foreign Affairs

Відтягування часу з постачанням Україні озброєння зіграло не на руку українському контрнаступу, бо за цей час РФ зменшили свою залежність від великих вузлів постачання і навчилася глушити сигнали GPS для наведення ATACMS і HIMARS, пише ЗМІ.

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Літній контнаступ України 2023 року, про який багато говорили, не вдався. Якби він таки стався, сухопутний коридор до Криму був би блокований, і це могло б переконати Путіна припинити війну. Втім, з таким завданням не змогли б впоратися навіть підготовлена армія США. Про це йдеться в матеріалі видання Foreign Affairs.

Як пише ЗМІ, США звинувачують у невдалому наступі України, оскільки не всі прохання Києва про допомогу були задоволені.

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"Наприклад, якби Сполучені Штати надали винищувачі F-16, ракети великої дальності, відомі як ATACMS, або танки Abrams раніше і в більшій кількості, Україна могла б прорватися. Ракети ATACMS дозволили б Україні вражати більш глибокі цілі, особливо в утримуваному Росією Криму, і це, зокрема, знизило б ефективність російської логістичної системи", — пише видання.

Журналісти зазначають, що відтягування часу з постачанням Україні озброєння зіграло не на руку українському контрнаступу, бо за цей час ЗС РФ зменшили свою залежність від великих вузлів постачання в межах досяжності зброї, а також навчилися глушити сигнали GPS, які використовують для наведення ATACMS і HIMARS.

Деякі американські офіцери вважають, що український Генеральний штаб розбавив бойову міць країни, розподіливши зусилля на три фронти, а не на одну вісь, залишивши війська на кожному фронті надто слабкими, щоб досягти успіху. Через розпорошення зусиль і обмежену підготовку ключових підрозділів, з цієї точки зору, українці залишилися без можливості ефективно використовувати наявні у них засоби.

"Якби українські сили були краще навчені та зосереджені, вони прорвалися б у 2023 році. Можливо. Російська оборона у 2023 році була глибокою, добре підготовленою, перед нею стояли великі мінні поля, підтримувалися мобільними резервами та мали гарнізон військ, які билися запекло під час нападу. Такий прорив оборони історично виявився дуже складним навіть для добре підготовлених нападаючих із зосередженими основними зусиллями", — пише видання.

Як приклад, ЗМІ наводить кілька подібних наступальних операцій, зокрема, йдеться про те, що успішними вони були дуже рідко.

Американський наступ в ході операції "Буря в пустелі" 1991 року відвоював Кувейт за 100 годин, але цьому сприяли фатально несправні бойові позиції Іраку та обмежені навички іракських солдатів. Подібним чином українські наступальні операції на Київ і Харків у 2022 році прорвали неглибоку, надмірно розтягнуту російську оборону, а український наступ на Херсон у 2022 році розгромив матеріально нестійку російську оборону, яка була ізольована на західному березі річки Дніпро.

До 2023 року росіяни адаптувалися та розгорнули більш глибокий захист без географічної вразливості, яка підірвала їх у Херсоні і вони достатньо навчилися на своїх невдачах.

"Можливо, противник із навичками та підготовкою рівня США міг прорватися, як зазвичай мають на увазі ті, хто наголошує на навчанні чи прийнятті оперативних рішень. Але велика перевага в навичках і мотивації потрібна, щоб порушити подібні захисти. Україна цього не мала у 2023 році, і незрозуміло, чи навіть американські війська матимуть різницю в навичках, достатню для виконання такого складного завдання", — пише Foreign Affairs.

Нагадаємо, що у Радбезі РФ закликали готуватися до війни із Заходом після закінчення "гарячої фази" проти України.

Раніше повідомлялося, що у США схвалили постачання F-16 для Туреччини й F-35 для Греції. У результаті "перетягування геополітичного каната" Туреччина отримає 40 нових винищувачів F-16, тоді як її регіональний суперник — Греція — отримає 40 літаків F-35.