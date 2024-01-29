Білий дім розщедрився: у США схвалили постачання F-16 для Туреччини й F-35 для Греції

У результаті "перетягування геополітичного каната" Туреччина отримає 40 нових винищувачів F-16, тоді як її регіональний суперник — Греція — отримає 40 літаків F-35.

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Після того як парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгрес про розморожування масштабної угоди з Туреччиною на постачання 40 нових винищувачів F-16 і модернізацію ще 79 літаків. Схвалення було оголошено одночасно зі схваленням поставити винищувачі F-35 регіональному супернику Туреччини — Греції, повідомили 27 січня в Breaking Defence.

Угода з надання літаків Туреччині оцінюється у 23 млрд доларів, тоді як сума контракту на постачання Греції 40 літаків F-35 зі звичайним зльотом і посадкою становить 8,6 млрд доларів.

"Ці два оголошення слугують завершенням великого геополітичного "перетягування каната" за участю всіх трьох країн, а також надій Швеції на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну", — зазначають автори матеріалу.

F-16 для Туреччини

Попри те, що Білий дім офіційно заперечував будь-який зв'язок між угодою щодо літаків і блокуванням Туреччиною вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, ключові члени Конгресу США відкритіше заявили, що жодного літака F-16 не буде схвалено, доки Туреччина не ухвалить рішення щодо питання НАТО.

Голова Комітету з міжнародних відносин Бен Кардін 26 січня заявив, що це рішення не було легковажним.

"Хоча Туреччина відіграє важливу роль у регіоні як союзник НАТО, необхідно терміново поліпшити ситуацію з правами людини, включно з несправедливим тюремним ув'язненням журналістів і лідерів громадянського суспільства, поліпшити співпрацю з притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення в Україну і знизити градус риторики щодо Близького Сходу", — підкреслив конгресмен.

F-35 для Греції

Оглядачі зазначають, що одночасне схвалення постачання літаків Туреччині та Греції не є сюрпризом з огляду на геополітичну напруженість між двома історичними суперниками. Греція зробила офіційний запит на постачання F-35 у червні 2022 року, однак політики попереджали, що такий крок призведе до погіршення американських відносин із Туреччиною.

Тим часом у Держдепартаменті заявили, що Греція прагне компенсувати шляхом постачання F-35 старіння літаків F-4 і Mirage 2000.

Директор компанії Aerodynamic Advisory у зв'язку з цим наголосив, що попри економічні проблеми, Греція приділяє пріоритетну увагу високим витратам на оборону. Єдина проблема — це доступність, враховуючи обмежений обсяг виробництва F-35.

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Що стосується геополітичного розкладу, то США приділяли величезну увагу тому, щоб уникнути конфлікту між союзниками по НАТО в східному Середземномор'ї. На думку старшого наукового співробітника Грецького фонду європейської та зовнішньої політики Ніколаса Данфорта, американці хочуть зберегти дуже збалансовану позицію між Грецією і Туреччиною.

Раніше президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листа з проханням негайно розпочати процес офіційного повідомлення про продаж Туреччині літаків F-16. Конгресмени зі свого боку очікували, коли Анкара дасть зелене світло на вступ Швеції до НАТО.