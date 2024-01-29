Вариант не хуже F-16: что удерживает США от отправки штурмовиков А-10 в Украину

Самолеты A-10 Thunderbolt II, по мнению экспертов, идеально подошли бы для выполнения боевых задач на украинском фронте. Но к концу 2022 года резко возросли угрозы для украинской авиации из-за плотности вражеской ПВО.

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После российского полномасштабного вторжения в Украину было предположение, что США могут оказать помощь, поставив украинским силам штурмовики A-10 Thunderbolt II, поскольку они идеально соответствовали условиям на фронте. Однако ключевой проблемой при предоставлении Украине доступа к A-10 была, по мнению экспертов Bulgarian Military, зависимость основного вооружения от семиствольной роторной пушки GAU-8.

Обозреватели пишут, что несмотря на почтенный возраст самолета, который был создан в разгар Холодной войны, передача Украине A-10 была бы выгодным решением, поскольку по сравнению с другими американскими боевыми самолетами, его эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию заметно ниже. Кроме того, подобно советским самолетам и в отличие от таких истребителей, как F-16, A-10 идеально подходит для действий на фронте с небольших или импровизированных авиабаз.

Но такое решение столкнулось с ограничением. Дело в том, что самолет разрабатывался для уничтожения бронетанковых соединений противника, а орудие GAU-8 использует снаряды с обедненным ураном, способные пробивать современную броню. Между тем ограничение было снято в 2023 году, когда такие боеприпасы все же были предоставлены Украине, поэтому американцы могли бы предоставить эти машины без каких-либо опасений.

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II

Плотность ПВО

По мнению экспертов, решение отложить поставку штурмовиков было обусловлено насущной угрозой, которой они должны были противостоять. К концу 2022 года многочисленные западные источники подчеркивали, что угрозы для украинской авиации резко возросли из-за плотности вражеской ПВО.

Этот риск еще более усилился в связи с размещением вблизи Украины российских перехватчиков МиГ-31БМ, оснащенных Р-37М — дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух".

Возможно американские специалисты посчитали нецелесообразным использование A-10 на украинском фронте при такой плотности ПВО, учитывая опыт применения штурмовиков в войне в Персидском заливе 1991 года.

Репутация ВВС

В таком контексте речь также может идти о репутационных потерях для американских ВВС, так как штурмовики наверняка попадали бы под огонь российских систем. Хотя с другой стороны, полагают обозреватели, на украинском фронте успешно воюют американские боевые машины Bradley. И хотя, по разным оценкам, украинские силы могли потерять до 70 таких машин, это в целом не оказывает существенного влияния на общий имидж американского оборонного сектора.

"Считается, что поставленные устаревшие модели времен Холодной войны могут быть использованы вдали от линии фронта и, возможно, только после заключения соглашения о прекращении огня к концу года", — подчеркнули эксперты.

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Напомним, американские военные рассекретили данные результатов испытаний, которые происходили в период с 2018 по 2019 год, между истребителем F-35 и штурмовиком A-10. Документы оказались сильно отредактированными, поэтому у специалистов появилось больше вопросов, чем ответов во многих сферах.