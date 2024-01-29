В Донецкой области пилоты FPV-дронов отбили у оккупантов двоих пленных украинских бойцов

Двое бойцов попали в плен, когда оккупанты штурмовали их позиции в Донецкой области. На следующий день благодаря пилотам FPV-дронов им удалось освободиться.

В районе села Торское Донецкой области Силы обороны смогли освободить из плена двоих бойцов, которых ВС РФ накануне захватили в плен. Об этом 29 января в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов, доброволец 24 ОШБр "Айдар" с позывным "Осман".

"Друзья, хорошие новости. В результате слаженной работы наших FPVшников, двоим пленным удалось сбежать и вернуться на свои позиции", — написал он.

29 января в своем телеграм-канале "Осман" сообщал о боях в районе Торского. Он проинформировал, что ВС РФ давят в направлении Торского. Они уже прекратили использовать малые группы для штурмов и начали атаковать группами в 20-40 человек.

"К сожалению, сегодня взяли 2-х бойцов в плен, тяжело нам придется до выборов в РФ, сейчас им нужны победы любой ценой", — написал он.

Торское на Донетчине на карте Deepstatemap

Напомним, что украинские защитники спасли своего собрата, который попал в плен к оккупантам. Для этого они воспользовались дроном.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ под Бахмутом взял оккупанта в плен. Военный ВС РФ, увидев дрон, понял, что может потерять жизнь и попросил его не убивать.